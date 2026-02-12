Fray Mamerto Esquiú celebra la Fiesta del Amor: un encuentro que une gastronomía, emprendimiento y salud

La Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta del Amor, una propuesta que busca trascender la celebración tradicional de la fecha para convertirse en un espacio de encuentro y fortalecimiento del tejido social. La cita está programada para este viernes 13 de febrero, dando inicio formal a las 21 horas en la emblemática Plaza de San José. Bajo la premisa de celebrar el amor en todas sus formas, la invitación se extiende a todos los vecinos y vecinas que deseen compartir una velada comunitaria con acceso totalmente libre y gratuito, aunque se advirtió que, en caso de lluvia, el evento será reprogramado para garantizar la seguridad de los asistentes.

El evento ha sido diseñado con una lógica de integración que abarca desde la recreación hasta el compromiso social profundo. Durante la noche, los asistentes podrán disfrutar de música en vivo, la participación activa de emprendedores de la zona, múltiples sorteos y diversas sorpresas que buscarán agasajar a la comunidad. Además, se ha dispuesto un rincón fotográfico específico para que las familias y amigos puedan capturar recuerdos de la jornada. El objetivo central de la gestión municipal es generar espacios destinados a los emprendedores para que puedan comercializar sus productos, brindando un respaldo directo al crecimiento de la economía regional.

Uno de los pilares fundamentales de esta edición es el fomento del polo comercial de la región. El municipio busca, a través de estos espacios masivos, brindar un fuerte apoyo al desarrollo y fortalecimiento de los bares locales. Para ello, se ha planificado una intervención urbana estratégica donde la avenida La Callecita será el espacio destinado exclusivamente al polo gastronómico. En este sector, se dispondrán mesas y sillas para que el público pueda degustar las diversas propuestas culinarias de los locales de la zona, todo ello enmarcado por un espectáculo en vivo que amenizará la cena al aire libre.

La grilla artística para el escenario principal ha sido seleccionada para ofrecer una gran variedad de géneros y talentos que representen la identidad local. Durante la velada, se presentarán el Ballet Aires de Mi Tierra, aportando la cuota de danza tradicional, junto a las voces y ritmos de Sergio Valdez, Julieta Pereyra, Camila Ferreyra y Banda BC. Esta selección musical asegura una jornada maratónica de entretenimiento que acompañará la oferta comercial de los feriantes y gastronómicos presentes en el predio.

Compromiso con la salud pública y el bienestar animal

Lejos de ser únicamente un evento festivo, la Fiesta del Amor integra una ambiciosa agenda de prevención y promoción de la salud. En la Plaza de San José se instalará un espacio dedicado exclusivamente al asesoramiento y la consejería sanitaria, fruto de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud de la provincia, ASDA, JUC y la Dirección de Políticas Juveniles del Municipio. En este stand se ofrecerán testeos rápidos de VIH, entrega de material preventivo y asesoramiento técnico. Asimismo, se realizará una fuerte difusión de la Línea 135 de acompañamiento en salud mental, junto a acciones de escucha activa y prevención orientadas a los consumos problemáticos.

Por último, el amor hacia los animales de compañía también tendrá su lugar a través del programa Fray Mascotas, que presentará la iniciativa denominada "Patitas de Amor". En este sector, se brindarán servicios de desparasitación para caninos y felinos, además de la aplicación de la vacunación antirrábica de manera gratuita. Los dueños que asistan con sus mascotas podrán acceder a consejería especializada, participar en sorteos especiales y utilizar un rincón fotográfico temático diseñado para los integrantes no humanos de la familia. De esta manera, Fray Mamerto Esquiú consolida una propuesta que equilibra el ocio, el desarrollo productivo y la salud pública en una sola jornada inclusiva.