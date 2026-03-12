"Cine por la Memoria": Catamarca reflexiona sobre el último Golpe de Estado

En el marco del Mes de la Memoria y al cumplirse 50 años del último Golpe de Estado Cívico Militar, la provincia de Catamarca llevará adelante el ciclo "Cine por la Memoria", una iniciativa cultural destinada a promover espacios de reflexión a través del lenguaje audiovisual.

La propuesta es organizada por el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte junto al Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, mediante la Dirección de Derechos Humanos. El objetivo del ciclo es generar instancias de encuentro y análisis a partir de producciones cinematográficas y documentales vinculadas con la memoria histórica, los derechos humanos y los procesos políticos que marcaron la historia reciente del país.

El programa contempla proyecciones abiertas al público, acompañadas por la participación de referentes vinculados a la temática, que aportarán testimonios y reflexiones sobre los acontecimientos representados en las obras audiovisuales.

"La Fe Perseguida"

El ciclo tendrá su primer encuentro con la presentación de "La Fe Perseguida", una serie de cortos y documentales audiovisuales que abordan historias vinculadas con el compromiso social y religioso durante el período de la última dictadura.

Esta primera actividad se desarrollará el lunes 16 de marzo a las 20 horas en CATA, ubicado en la intersección de República y Sarmiento. Durante la jornada se proyectarán distintas producciones que recuperan experiencias y testimonios vinculados con figuras religiosas que tuvieron un papel destacado en contextos de persecución política.

Entre las obras que integran la programación se encuentran:

"Los Curas de Chamical"

"Wenceslao Pedernera"

Estas producciones fueron realizadas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de La Rioja, y forman parte del material audiovisual que se presentará en este primer encuentro del ciclo.

A estas proyecciones se sumará la exhibición de la película "Padre Angelelli el Obispo del Pueblo", una producción realizada por el Ministerio de Cultura de la Nación en el año 2020.

Las obras seleccionadas recuperan distintas historias que reflejan experiencias de compromiso social, religioso y comunitario en contextos atravesados por la violencia política, proponiendo un espacio de reflexión colectiva a través del cine y el documental.

Angelelli

Presencias especiales y reflexiones sobre Angelelli

La primera jornada del ciclo "Cine por la Memoria" contará además con la participación de invitados especiales que aportarán su mirada y experiencia en torno a los hechos históricos abordados en las producciones audiovisuales.

Entre los participantes se encuentran:

Delfor "Pocho" Brizuela, secretario de Derechos Humanos de La Rioja.

Carlos Ferreyra, cantor, poeta y defensor de Derechos Humanos de La Rioja.

Ambos invitados estarán presentes durante la proyección de "Padre Angelelli el Obispo del Pueblo" y compartirán una disertación centrada en la vida de Enrique Angelelli y la experiencia de lucha desarrollada junto a él.

Las intervenciones estarán orientadas a recuperar testimonios y reflexiones sobre el compromiso social y político de Angelelli, así como sobre el contexto histórico en el que se desarrollaron esas experiencias.

La presencia de referentes vinculados a la defensa de los Derechos Humanos permitirá enriquecer el debate y aportar miradas que complementen las narrativas audiovisuales presentadas en el ciclo.

"Argentina, 1985" en el Cine Teatro Catamarca

El ciclo "Cine por la Memoria" continuará con una segunda actividad programada para el miércoles 25 de marzo, también a las 20 horas, en el Cine Teatro Catamarca.

En esa ocasión se proyectará la película "Argentina, 1985", un drama histórico dirigido por Santiago Mitre y protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani. La obra cinematográfica aborda uno de los episodios más significativos de la historia judicial argentina: el proceso mediante el cual se llevó adelante el juicio a los responsables de la dictadura militar.

La película sigue el trabajo de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, quienes protagonizaron la investigación y el proceso judicial que permitió enjuiciar a los líderes de la dictadura militar argentina.

A través de su narrativa, la obra reconstruye el desafío institucional y jurídico que implicó llevar adelante el juicio a las juntas militares, considerado uno de los acontecimientos más relevantes en la historia democrática del país.

El cine como herramienta de memoria colectiva

El ciclo "Cine por la Memoria" propone utilizar el cine y el documental como herramientas para reflexionar sobre la memoria histórica, los derechos humanos y los procesos políticos que marcaron la historia argentina.

La iniciativa se inscribe dentro de las actividades organizadas durante el Mes de la Memoria, un período dedicado a promover instancias de reflexión y análisis sobre los hechos ocurridos durante la última dictadura. A través de la proyección de obras audiovisuales, el programa busca generar espacios de encuentro entre el público, los realizadores y referentes vinculados a la defensa de los derechos humanos, promoviendo el diálogo y la construcción de memoria colectiva.

Con estas actividades, el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte junto al Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, mediante la Dirección de Derechos Humanos, impulsan una propuesta cultural que articula cine, historia y reflexión, convocando a la comunidad a participar de un ciclo que pone en el centro el valor de la memoria y el análisis de la historia reciente.