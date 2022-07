Facundo Arana presente en la Fiesta del Poncho

El actor y embajador turístico de Catamarca, Facundo Arana, volvió a Catamarca, esta vez para recorrer la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Realizó un recorrido por el Pabellón de Turismo donde compartió con los anfitriones de los distintos municipios y luego interactuó con la gente desde el escenario del Patio de las Provincias.

Acompañado del ministro de Cultura, Turismo y Deporte, Roberto Brunello, y el secretario de Gestión Turística, Iván Mooney, el actor que es la cara visible de la campaña de promoción turística de Catamarca visitó los stands de los municipios que presentan y promocionan sus atractivos turísticos en la fiesta. Recibió regalos por parte de las y los anfitriones de las comunas, y dialogó con ellos. Además, participó en algunos juegos interactivos y degustó quesos y dulces. Arana recibió el cariño de los catamarqueños que se acercaron a saludarlo y a tomarse fotos con él. Y lo devolvió con sonrisas y buena predisposición.

En su paso por este Poncho, Arana contó que quedó sorprendido por “la cantidad de gente que viene. Sabía que era así, pero verlo es muy impresionante, viene gente de muchos lados. Lo segundo que me sorprendió, para muy bien, es la organización. Ya soy asiduo concurrente a Catamarca. Lo que más me gusta es que cada vez que me acerco a alguien, me dice 'gracias por visitar mi provincia'. Y esa cosa que tiene el catamarqueño a mí me encanta”.

El Embajador Turístico adelantó que en agosto continuará con su andar por Catamarca. “Vamos a venir y vamos a recorrer otras localidades más adonde yo no había llegado. Había estado en Fiambalá, pero no había ido al Campo de Piedra Pómez. Había estado en el Balcón del Pissis, pero no en uno de los lugares a dónde quiero ir. Así que vamos a estar filmando muchísimo”, agregó.

También valoró el trato que recibió por parte de los catamarqueños. “Ustedes tienen una de esas provincias que está tocada por Dios. Cada lugar donde vas, te recibe la gente y en todos lados hay cosas muy lindas para ver, tanto de las cosas que hizo Dios, como de las personas mismas”, finalizó.

En el Patio de las Provincias, acompañado por la secretaria de Gestión Cultural, Daiana Roldán, Brunello y Mooney., subió al escenario y recibió el cariño de las personas que estaban disfrutando de los shows de la jornada. Arana agradeció ese gesto del público. Luego, entregó obsequios y bajó del escenario a saludar a los espectadores.