Fiambalá: el tenor Nicolás Romero interpretó el Himno Nacional Argentino rodeado de paisajes

En conmemoración por el Día de la Independencia, el Municipio de Fiambalá compartió material audiovisual donde se puede escuchar el Himno Nacional Argentino interpretado por el tenor catamarqueño Nicolás Romero a quien se lo puede observar en diferentes lugares de la ciudad anteriormente mencionada con sus característicos e imponentes paisajes.

Nicolás Romero

El joven tenor Nicolás Romero, artista reconocido y embajador cultural de Catamarca en el mundo. Se fue a Buenos Aires para intentar ingresar al Instituto del Teatro Colón a los 27 años tras una intensa preparación. Su amor por la música nació gracias a su padre, bandoneonista y tanguero; su vocación por el canto se la contagió su madre, cantante ocasional de lírica y amante de la música académica. Desde los 12 años estudió canto en Catamarca, donde nació y creció.

En 2014 se preparó con un maestro de Buenos Aires para rendir las cuatro pruebas del Teatro Colón: todas rendidas en el instituto menos la última, la más difícil, que tuvo que darla en el escenario mismo del Colón. No solamente entró al Instituto, sino que en un año ya había ganado un certamen y viajaba rumbo a New York. Años después de ese duro y glorioso proceso, Nicolás es una figura en ascenso en el canto lírico, no tiene techo. Continúa administrando su tiempo entre Buenos Aires, la gran manzana y Catamarca, su provincia, a la que no abandona y donde siempre que puede, comparte su talento y su historia de vida: en eventos, charlas y colaboraciones.