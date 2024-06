Fiesta del Poncho: Destino San Javier prepara su regreso a Catamarca

La apertura de la edición 53° de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho contará con la presencia de Destino San Javier, que arribará un año más a la mayor celebración cultural de Catamarca a brindar su repertorio cargado de romanticismo.



La primera luna del Poncho, programada para la noche del viernes 12 de julio, cobijará al exitoso trío argentino compuesto por Franco Favini, Paolo y Bruno Ragone, quienes se iniciaron en el mundo de la música desde pequeños por una marcada influencia familiar y arribarán a esta tierra dispuestos a brindar una noche inolvidable, celebrando el reencuentro con un público ávido de sus canciones con un visible tinte de amor.



Herederos de un estilo que desafía al tiempo y atraviesa numerosas generaciones, Destino San Javier se ha transformado en una propuesta diferente que renovó el oído del público. Franco y Bruno y Paolo hoy son los protagonistas de una tradición que nació hace más de cuarenta años de la mano de Pedro Favini, Pepe Ragone, Paz Martínez y más tarde Carlos Bazán cuando conformaban el inolvidable Trío San Javier. Con el propósito de mantener vigente ese legado, arriban nuevamente a Catamarca: “Para nosotros regresar al Festival del Poncho representa un verdadero desafío, dado que es proponer un espectáculo con las canciones que sabemos que gustan y mucho más con la historia que liga esa provincia con el Trío San Javier. Por eso, nos proponemos año tras año en llevar esa propuesta, siempre con gran responsabilidad, para volver a enamorar al público catamarqueño. Sabemos que nos quieren mucho pero siempre queremos dar más”, sostiene Franco Favini sobre la inminente presencia del trío en la noche del viernes 12 de julio, en la apertura del Poncho 2024.



Con un repertorio que apuntará a reflejar las nuevas composiciones -incluido el nuevo single “Aunque ya no vuelva a verte”, que es un adelanto de su próximo disco “Destino sinfónico”-, el mayor festival folclórico catamarqueño siempre ha impactado en el corazón de los actuales integrantes de la formación, dado que se trata de una fiesta en la cual sus padres entregaron sus voces y recibieron el cariño de la gente en incontables oportunidades.



En el caso particular de Favini, siempre mantiene latente y lo emociona el recuerdo de lo que representó subir al escenario en 2012, cuando en Catamarca actuó por última vez el Trío San Javier y él participaba junto a Carlos y Nahuel Bazán: “Ese año fue muy movilizante en todo nivel y principalmente por el fallecimiento de mi viejo (Pedro Favini). En cada uno de los lugares al que fui y en especial en Catamarca era intentar hacer ese duelo que era más que nada artístico. Recorrer todos estos espacios fue muy emocionante y mucho mas sabiendo que el año anterior, parado frente a ese micrófono y en ese mismo escenario, había estado mi padre. Fue duro pero entiendo que era necesario para realizar un duelo a nivel artístico. Y fue el puntapié para que nosotros comencemos con este nuevo camino que es Destino San Javier, que mas allá de homenajear a nuestros viejos y a la historia tiene en claro que la vista esta puesta adelante y en continuar, porque el mejor homenaje que le podemos hacer es continuar con este proceso para que nuevas generaciones puedan compartir la música y sobre todo sea una historia que no termine, que por el contrario, que día a día, se siga construyendo”.

Seguramente, será una noche especial donde el conjunto brillará en el escenario compartiendo clásicos heredados y del cancionero popular, como también todas sus versiones cargadas de romanticismo. “Es muy difícil hacerse de la idea adónde llega uno como artista pero somos responsables y conscientes de eso. Por ello, con cada nueva canción, cada producción, cada idea que materializamos, lo hacemos con mucha responsabilidad sabiendo que llega al corazón de la gente”.



La invitación esta formulada y el público catamarqueño se dará cita, una vez más, para disfrutar del inicio de un nuevo festival del Poncho pero también para enamorarse con las canciones que va a proponer en la ocasión Destino San Javier. “El público ya nos conoce porque hemos compartidos varias fiestas y algunos teatros, saben lo que les podemos brindar desde el escenario. Más allá que la propuesta esta renovada, lo que más nos une es la emoción, el recuerdo y sobre todo el espíritu muy grande de familiaridad. Nosotros somos una familia que le cantamos a la familia y ese es el sentido y mayor valor que podemos tener como idea para poner en el escenario. Queremos siempre volver a que los valores familiares sean el principal eje de nuestra educación y nuestra transmisión cultural y lo expresamos a través de la música”.



Cartelera completa del viernes 12 de julio | Escenario Mayor | desde las 21 horas



Filarmónica SOIJAr

Ballet Somos Danza

Belén Parma

Ecos del Litoral

Germán Cano

Tamara Paz

Alico Espilocín

Cololo Macedo

Peteco con Riendas Libres

Ballet Semblanzas

Néstor Pacheco

Nicolás Reyna

Destino San Javier



Entradas en venta

Las entradas para todas las noches del escenario mayor están en venta de forma virtual en www.ticketbweb.com.ar y de forma presencial en el Cine Teatro Catamarca, de lunes a viernes de 8 a 13 y de 17 a 21 hs, y los sábados de 9 a 13 hs.

Durante los días de la fiesta, del 12 a 21 de julio, se habilitará también la venta de entradas en la boletería del Estadio Bicentenario en el horario de 14 a 23 hs.