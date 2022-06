Filmaron un video pornográfico en un cementerio, lo vendieron y fueron denunciados

En la localidad bonaerense de Hurlingham, un hecho aberrante desató un escándalo que incluyó una denuncia judicial contra el cementerio municipal.

Ocurrió luego de que se viralizaran imágenes de un video pornográfico, filmado en 2021, donde una pareja se filmó teniendo sexo con las tumbas de fondo.

En las últimas horas, el padre de un menor, cuyos restos descansan allí desde el 2015, inició acciones legales contra quienes considera que profanaron la tumba de su hijo. También fue muy crítico contra el municipio por el estado en el que se encuentra el cementerio.

El video porno que causó indignación en Hurlingham

La polémica se inició cuando un usuario denunció en Facebook el video protagonizado por la actriz porno Niquui Salazar, quien también vende contenido erótico en la plataforma Only Fans y posee un canal en el sitio Pornhub.

“El año pasado profanaron y robaron cosas. Quizás esta gente se haya llevado cosas. Entonces hice la denuncia en la UFI Nº2 de Morón presentando las pruebas. Vamos contra los que hicieron este video. Ellos serán responsables de lo que pasó. Los culpables también son los cuidadores del cementerio”, dijo Cristian Aljanati a unmedioenmorón.

La actriz protagonizó el video junto a un hombre que ofició de "cuidador" del cementerio (Foto: Gentileza Clarín).

“Creo que hubo complicidad. Por eso la responsabilidad también es del municipio. Que los cambien, que los echen, que cuiden un poco mejor”, agregó. Su hijo, Diego Aljanati, fue asesinado tras ser embestido por un móvil policial a la salida de un boliche de Parque Leloir en 2015.

En el video (fue bajado de las redes sociales tras la denuncia) el actor porno hace de cuidador e incluso llega a tocar varias lápidas. “Fue a visitar a su mejor amiga al cementerio y el cuidador se la...”, fue el título escogido por la pareja para promocionar el material.

“Fui a la municipalidad a preguntar por la complicidad del cementerio y la municipalidad con las personas que hicieron el video y por la profanación de la tumba de mi hijo. No recibí respuesta, nadie me atendió”, expresó Aljanati a El Corresponsal de Hurlingham.

Las imágenes fueron bajadas de las plataformas en las que estaban publicadas (Foto: Gentileza Clarín).

“Solo unas 'orientadoras' que cuando les dije que iba a hacer un reclamo, me dejaron esperando y no tomaron mi queja. Tampoco quisieron darme el nombre de las autoridades a cargo de la administración del cementerio para hacer una denuncia penal. Solo me dijeron que iban a hacer una reunión sobre el tema”, continuó.

En las redes sociales, los vecinos se exhibieron indignados tras conocer la noticia, que adquirió una gran notoriedad en la zona.

“Me da bronca que el Estado no pueda cumplir con su función, no pudieron cuidar a mi nene de 13 años en vida y tampoco es capaz de cumplir su función de cuidarlo ahora muerto y dejarlo descansar en paz”, completó Aljanati.