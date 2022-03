Finalizó la reparación del caño en zona sur: reclamaron por los daños en la vivienda

Durante la madrugada de este lunes se finalizó la reparación del caño de impulsión de los Pozos 52 y 55, por lo tanto y así lo informó la empresa Aguas de Catamarca, el servicio de agua potable en la zona sur se normalizará de manera paulatina durante las próximas horas.

La rotura de un caño maestro del servicio de agua potable causó graves inconvenientes, entre ellos la inundación de una casa del B° Villa Eumelia, propiedad de la familia Vega. Personal de Defensa Civil y la empresa realizaron trabajos este domingo para subsanar el inconveniente, los que recién concluyeron en la jornada del lunes.

Aguas de Catamarca y ante el riesgo de derrumbe de la vivienda porque el rompimiento socavó dos metros y medio de profundidad, aseguró que "una vez finalizada la reparación se evaluarán los daños y se procederá a la limpieza del domicilio". La familia Vega no solo reporta daños en la construcción sino también la pérdida de gran cantidad de sus pertenencias.

Entre tanto, y ante el peligro de perder su casa, Gabriela Vega, propietaria de la misma, se mostró preocupada por el destino que tendrán los arreglos. En declaraciones radiales comentó con angustia que tanto la empresa Aguas de Catamarca como el IPV no definían quién y en qué medida se iban a hacer cargo de los arreglos. Se le habría propuesto desde el organismo que dirige Fidel Sáenz un traslado a otra casa pero que el pago de esta nueva morada debía ser pagado por ella en un 50%. “Trabajo de doméstica y hace dos meses que recién tengo un trabajo fijo. No tengo para hacerme cargo de un gasto más y no creo que corresponda”, argumentó la mujer.