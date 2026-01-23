Firman convenio en FITUR para elevar la calidad y competitividad turística

La provincia de Catamarca avanza en el fortalecimiento de su política turística con una marcada proyección internacional. En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se desarrolla en la ciudad de Madrid hasta el próximo domingo 25, la delegación catamarqueña despliega una intensa agenda de trabajo que combina la promoción del destino con acciones estratégicas orientadas a elevar la calidad de los servicios turísticos y consolidar su competitividad a nivel global.

En ese contexto, se concretó la firma de un convenio estratégico entre el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca y el Instituto Argentino de Calidad Turística (ICTA), un acuerdo clave que apunta a fortalecer los estándares de calidad en toda la cadena de valor del sector turístico provincial. El acto contó con la participación de Horacio Reppucci, presidente del ICTA y secretario de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), y de la secretaria de Gestión Turística, Evangelina Quarín, en representación del Gobierno provincial.

El convenio tiene como objetivo principal gestionar, instrumentar y ejecutar los lineamientos del Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT) en Catamarca. Esta herramienta busca promover la mejora continua de los servicios, elevar los estándares de atención al visitante y avanzar hacia una oferta turística más profesionalizada, sostenible y competitiva, alineada con las exigencias de los mercados nacionales e internacionales.

Entre las principales líneas de acción contempladas en el acuerdo se destaca el impulso a la capacitación permanente y actualización técnica de los actores del sector turístico, incluyendo prestadores de servicios, emprendedores, guías y personal vinculado a la actividad. Asimismo, se prevé la formulación y desarrollo de estándares de calidad turística, en articulación con organismos especializados y entidades del sector, con el objetivo de unificar criterios y garantizar niveles homogéneos de excelencia en la experiencia del visitante.

Otro de los ejes centrales del convenio es el fortalecimiento de la Colmena de Calidad Turística, un espacio concebido para promover la innovación, la cooperación y la competitividad dentro del sector. Esta iniciativa apunta a generar redes de trabajo colaborativo, fomentar el intercambio de buenas prácticas y acompañar procesos de mejora continua en los distintos destinos y servicios turísticos de la provincia.

Desde el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte destacaron que este acuerdo reafirma el compromiso de ambas instituciones de trabajar de manera articulada para elevar los estándares de calidad del turismo en Catamarca. En ese sentido, subrayaron que la implementación del SACT permitirá consolidar al destino como una propuesta confiable, competitiva y sostenible, capaz de responder a las nuevas demandas del turismo global.

La firma del convenio se da en un escenario estratégico como FITUR, uno de los principales encuentros del sector turístico a nivel internacional, que reúne cada año a destinos, empresas, organismos públicos y profesionales de todo el mundo. El evento combina jornadas exclusivas para el ámbito profesional, orientadas al intercambio de experiencias y a la generación de vínculos estratégicos, con un fin de semana abierto al público general, que acerca las propuestas turísticas directamente a los viajeros.

En este marco, la presencia de Catamarca en FITUR no solo apunta a visibilizar su riqueza natural, cultural y patrimonial, sino también a posicionar a la provincia como un destino que apuesta a la calidad, la planificación y la mejora continua, elementos clave para su crecimiento sostenido en el competitivo escenario turístico internacional.