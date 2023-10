Flor Freijo analizó la desigualdad de género en la Feria del Libro

Ante un auditorio colmado, la politóloga, escritora y divulgadora especializada en perspectiva de género, Flor Freijo pasó este viernes 13 por la XV edición de la Feria Provincial del Libro, con su charla “Diálogos sociales urgentes: de Mal Educadas a Decididas”.

La autora de “Solas, aun acompañadas (2019)”, “(Mal)Educadas” (2020) y “Decididas. Amor, sexo y dinero” (2022), analizó aspectos de la desigualdad entre hombres y mujeres, rastreando la historia de los mandatos y los estereotipos que desde hace siglos moldean la vida de las mujeres: la vividora, la puta, la bruja, la loca, la chismosa, las malas.

Y no solo la de las mujeres, parte de esta historia también da cuenta la manera en que los varones han sido formados para responder a ideales que consolidan prejuicios y violencias.

Freijo se remontó a la historia de las tradiciones, rastreando en textos, representaciones, obras de artes y en los comienzos del pensamiento filosófico la asimetría entre los géneros desde edades muy tempranas.

Mediante datos y estadísticas dejó al descubierto las problemáticas de carácter social, psicológico y político que hasta el presente sigue modelando modos de ser a través de la industria cultural, que incluye la publicidad, las películas, los juguetes, los medios de comunicación.

En este sentido sostuvo que “dentro del cambio cultural, se está dando la idea de que las mujeres se tienen que empoderar. Viene la industria del juguete con niñas que juegan con espadas, con pelotas, películas con heroínas, entonces esa mujer comienza a cumplir los dos roles, el del mundo del pasado y del presente, y terminan trabajando el doble que los varones”.

Al respecto dijo, “hoy en día muchas mujeres pudieron desarrollarse laboral y profesionalmente fuera del hogar, pero las tareas domésticas y de cuidado continúan a cargo de ellas. Son tareas de un inmenso valor social, pero sin reconocimiento monetario. Así, la carga laboral de las mujeres se duplica”.

Y agregó: “Lo que falta es que los varones empiecen a jugar con muñecas, con bebés, con cocinitas, con el escobillón, porque todavía consideramos el universo históricamente femenino como algo de menor valor. Pero el trabajo dentro de los hogares es el más valioso. El cuidado, la ternura, el amor es lo más valioso que tenemos a nivel social y es lo que sostiene el mundo productivo”,

En relación a esto, y respondiendo a una inquietud del público, Freijo sostuvo que si se valora en términos de mercado, el trabajo doméstico y de cuidados que no es remunerado, (si se le pone precio a todas las horas que una persona dedica a limpiar, cocinar, barrer, hacer las tareas escolares, cuidar a adultos mayores, salir a comprar, lavar los platos) esto representa casi el 21 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) de Argentina, por lo tanto es el sector de mayor aporte en toda la economía del país.

Sin desconocer los numerosos derechos conquistados por los movimientos de mujeres, la autora sostiene que los factores económicos, familiares y afectivos continúan ubicando al género femenino en posiciones de desventaja respecto del masculino, por lo que para finalizar la presentación propuso una serie de herramientas para repensar las relaciones de poder entre los géneros

Invitó al público a cuestionar lo que nos contaron, a revisar los propios prejuicios y estereotipos, a habilitar el diálogo y a entender que no es un problema de mujeres, sino de toda la sociedad, y que es clave que los hombres puedan revisar sus prácticas.