Francisco Acevedo suma respaldo: este lunes habrá marcha y varios sectores prometen apoyo

El reclamo de una herencia, que en principio se circunscribía a lo judicial está generando otras reacciones y adhesiones. Los lectores de La Unión aportaron imágenes del estado de salud de Luis Francisco Acevedo, quien inicia otra semana de protesta frente a la Corte de Justicia, donde se instaló a fines del mes de enero.

El trabajador independiente de 66 años, que sostiene una huelga de hambre a pesar diabetes y haber sufrido un ACV, procura poder cobrar una herencia que le dejó su madrina, la que se traduce en millones por cuanto se trata de una propiedad ubicada en pleno centro catamarqueño. Luego del impasse de enero pasado y tras la golpiza e intento de internación en el sector de Salud Mental del Hospital “San Juan Bautista”, según el mismo damnificado denunció, Luego de esto y según las palabras de su abogado, este lunes se cumple el plazo para que la jueza Martínez del Juzgado n° 5 emita un dictamen. "No puede pasar de esa fecha pero como estoy haciendo la protesta, puede ser que sea menos, porque no les conviene que esté aquí. Es lo que le dijeron al abogado y que me transmitió a mí", había indicado Acevedo.

“La jueza tiene todas las pruebas para darme la posesión y hasta las jueces de los otros juzgados, que se cruzan para hablar conmigo, así me lo dicen. Así que nosé porque demora tanto esto”, manifestó el jueves con tristeza y preocupación.

La marcha

Este lunes casi un centenar de personas se llegarían para brindarle apoyo y está previsto que se produzca el corte de calle República. Así lo adelantó a La Unión el propio Acevedo, mientras no deja de mencionar que su situación sigue siendo crítica, al igual que su estado de salud. Vale recordar que estuvo internado el fin de semana pasado por su problema de presión.

El apoyo al huelguista iniciará alrededor de las 9 hs y según indicaron habrá agrupaciones que se sumarán y hasta trascendió que otros sectores se sumarán frente a la Corte, para manifestar su solidaridad y poner presión a la justicia y pedir una pronta resolución a este caso.