Franco Miglia: El arte urbano que celebra la pasión argentina por el fútbol

"Me dedico a pintar hace 12 años, me especializo en banderas de cancha y telones de hinchadas", relata Franco Miglia, un artista que convirtió su pasión por el arte en una forma de expresión única. Originario de La Pampa y residente en Catamarca desde hace tres años, Miglia encontró en esta provincia un lienzo ideal para plasmar su arte.

Su última creación es un mural que celebra a uno de los más grandes futbolistas de la historia de nuestro país: Lionel Messi. Ubicado a metros de la casa de gobierno, el mural se destaca por la gran representación del rostro de Messi.

A propósito de este proyecto, Miglia contó cómo surgió la idea de su realización: "Me contactó Alejandro Farfán de la Municipalidad, del área de Cultura, porque están proyectando muchos murales en la Capital con distintos artistas y me preguntó si me prendía. Armé un diseño con la cara de Messi y la foto les gustó, así que me dieron el ok".

La pintura mural es un desafío que Franco Miglia abraza con entusiasmo. Aunque ya dejó su huella en la mítica Bombonera, el estadio de Boca Juniors, esta es su primera incursión en murales urbanos. "Me encantaba esta pared porque era muy grande y lisa", comparte Miglia. El proceso creativo comenzó en julio y avanza con firmeza, con la meta de completarla en los próximos días.

Miglia también se proyecta en el mundo del arte a través de las redes sociales. Su Instagram personal, bajo el nombre de franco_miglia, es su plataforma de exhibición, donde comparte sus creaciones con el mundo. "Fundamentalmente ahí cargo todos los trabajos", afirma. En su perfil, se pueden apreciar una gran cantidad de piezas.

Sus creaciones rinden homenaje a las figuras más queridas de la cultura popular argentina, en especial del fútbol. Maradona y Messi, dos de los nombres más resonantes del deporte en Argentina, son recurrentes en su obra. Además, Miglia demostró su destreza en eventos en vivo, como la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, donde pintó un cuadro de Lionel Messi en directo.

Ahora, su mural de Lionel Messi se erige no sólo como un tributo al jugador, sino también como una obra que enriquece el paisaje urbano de Catamarca y celebra la creatividad y la pasión de sus habitantes.