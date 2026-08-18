Protesta contra Mercado Libre en rechazo a las altas tasas de interés: "Galperin usurero"

Este martes, el partido político Libres del Sur, agrupación vinculada al peronismo que en las elecciones de 2025 integró el frente Fuerza Patria, protagonizó una movilización frente a las oficinas centrales de Mercado Libre. El edificio, ubicado en el barrio porteño de Saavedra, cuenta con una superficie total de 26.000 metros cuadrados y fue inaugurado en 2019 con la presencia del expresidente Mauricio Macri y el exjefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, ocupando el predio donde anteriormente funcionaba una fábrica de lámparas lumínicas de la firma Philips.

Esta protesta presencial no fue un evento aislado, sino la culminación de un plan de acción que incluyó un boicot de 24 horas contra la plataforma realizado el día lunes. Dicha medida de fuerza, bautizada por la organización como el "Primer boicot a la opresión y usura económica", exhortó a la ciudadanía a no utilizar los servicios de Mercado Libre, Mercado Pago y Mercado Crédito.

Los ejes del reclamo y la acusación de usura

La manifestación estuvo cargada de simbolismo y consignas directas contra figuras clave tanto del sector público como del privado. Con pancartas dirigidas al CEO de la compañía, Marcos Galperin, al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, los manifestantes expresaron su descontento por lo que definieron como "tasas usurarias".

De acuerdo con el comunicado difundido por la agrupación, encabezada por referentes como Humberto Tumini y Silvia Saravia, las tasas aplicadas por la firma alcanzan niveles alarmantes:

Intereses por préstamos de hasta el 1300%.

Denuncias de tasas que, según la organización, llegan a ser 40 veces la inflación anual.

En sus declaraciones, la organización fue enfática al señalar los riesgos de esta política comercial. Bajo lemas como "Peligro: zona de estafa a las familias" y "Mercado usura", el partido sostuvo que esta dinámica "genera niveles altísimos de morosidad que afectan al conjunto de trabajadores, jubilados y ciudadanos en general".

Ahora en las oficinas Mercado Libre.

Reclamando por las tasas usurarias que cobran con la complicidad del gobierno de Milei.#MercadoUsura pic.twitter.com/IbLpDpskmV — Libres del Sur (@libresdelsurnet) August 18, 2026

Datos técnicos y el impacto en las familias

La preocupación de Libres del Sur se apoya en cifras sobre el endeudamiento. Según datos del Monitor Mensual de Crédito a las Familias, elaborado conjuntamente por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral y la consultora EcoGo, la deuda en mora de las familias alcanzó el 17,5% en el mes de junio.

La postura de la organización, más allá del rechazo a la empresa, se centra en el marco regulatorio actual. En su comunicado oficial, subrayaron:

No se oponen a la existencia de la empresa ni al cobro de intereses por préstamos.

Exigen tasas razonables y acordes a la inflación anual.

Solicitan formalmente la refinanciación y la devolución de los intereses exorbitantes cobrados hasta la fecha.

La crítica al modelo económico y el rol del gobierno

La narrativa de Libres del Sur conecta directamente el accionar de la firma con la política económica nacional. Al respecto, el partido señaló que el gobierno de Javier Milei permitió un contexto en el cual las tarjetas de crédito y billeteras virtuales quedaron sin límites para incrementar sus tasas.

"Marcos Galperin, los bancos y los fondos de inversión extranjeros se enriquecieron sometiendo con intereses usureros a quienes menos tienen", sentenció la organización en su texto. En la visión de Libres del Sur, el modelo de ajuste actual actúa como una "pistola en la cabeza de nuestro pueblo", profundizando una brecha de desigualdad donde los actores financieros, en su criterio, maximizan sus ganancias a costa de las dificultades económicas que enfrentan los sectores más vulnerables de la sociedad argentina.