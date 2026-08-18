El Gobierno y la Iglesia iniciaron los preparativos formales para la llegada del Papa

Cuando falta poco más de dos meses para la llegada a la Argentina del Papa León XIV, el Gobierno tuvo la primera reunión formal para organizar el evento con representantes de la Iglesia Católica y de la ciudad de Buenos Aires, con los que comenzaron a acordar los pormenores de la visita, un eventual homenaje a Francisco y la posibilidad de decretar asueto durante esos días.

El encuentro cumbre se llevó a cabo en la Casa Rosada y estuvo encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. A su lado, la funcionaria estuvo acompañada por un núcleo clave del gabinete nacional integrado por las ministras de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y de Capital Humano, Sandra Pettovello; el canciller, Pablo Quirno; y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.

Por el lado de las autoridades porteñas, el enviado oficial a la mesa de trabajo fue el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny. En tanto, en representación de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) —el máximo representante del Vaticano a nivel local—, asistieron el nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach; el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva; y los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic. Cabe destacar que los tres sacerdotes que estuvieron en el encuentro integran también la Comisión Nacional para la Preparación de la Visita, creada recientemente por la CEA de forma especial para preparar internamente la llegada del Santo Padre.

Ampliación territorial y tensiones en el mapa político

Durante las deliberaciones, se estableció un lineamiento federal estricto. Por pedido explícito de la institución religiosa, las autoridades nacionales se comprometieron a sumar en una próxima oportunidad a funcionarios de Córdoba y de la provincia de Buenos Aires, los otros dos sitios donde estará el Santo Padre.

Sin embargo, el panorama político y de comunicación con estas jurisdicciones presenta matices contrastantes:

Córdoba: Con este distrito ya viene habiendo desde hace tiempo una comunicación informal por este tema de la visita papal.

Provincia de Buenos Aires: La relación con la administración bonaerense está totalmente cortada y no hubo ninguna conversación ante el inminente arribo del Papa.

A la salida de la reunión, monseñor García Cuerva precisó que, además de la Basílica de Luján, León XIV podría recorrer también la localidad de Claypole, en el partido bonaerense de Almirante Brown, mencionando específicamente propuestas como el cotolengo de dicha localidad. En este sentido, el 30 de agosto se realizará una segunda visita de la avanzada de la Santa Sede a la Argentina, con el objetivo de recorrer y evaluar los posibles escenarios para las actividades previstas, lo que servirá para confirmar de manera definitiva el itinerario.

Escenarios masivos, seguridad y agenda oficial

En principio, los actos centrales del líder católico se proyectan en tres ubicaciones principales:

El Monumento a los Españoles, en la capital del país.

La Basílica de Luján, en el Conurbano bonaerense.

El predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), en Córdoba.

La seguridad de todo el evento estará a cargo de la ministra Alejandra Monteoliva, quien será la encargada de articular los operativos logísticos con la ciudad de Buenos Aires y las provincias. La magnitud de las concentraciones demanda una planificación rigurosa, ya que serán todas celebraciones al aire libre en las que se calcula que habrá un millón de personas en cada una de ellas.

Asimismo, monseñor García Cuerva adelantó que como el líder católico "es además un jefe de Estado, seguramente tenga un encuentro con Javier Milei", porque se trata de "una visita nacional". En el mismo sentido, el arzobispo remarcó que "el espíritu es de trabajar absolutamente en conjunto" con todas las partes involucradas, por lo que "esta fue una primer reunión y después habrá grupos y comisiones más pequeños".

Para garantizar la comodidad durante la estadía, el Santo Padre se hospedará en la sede de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires, mientras que el resto de su delegación lo hará en un hotel contiguo, con el objetivo de facilitar la logística general.

Reflexiones, homenajes y posibles anuncios de asueto

Desde el plano simbólico y discursivo, la CEA anticipó que "nos imaginamos que, seguramente, León va a hacer en algún momento algún homenaje al papa Francisco", aclarando que "no tenemos todavía las actividades, pero nos imaginamos que sí".

Asimismo, fuentes eclesiásticas confiaron en que el Sumo Pontífice podría referirse a cuestiones políticas o económicas durante su estadía en la Argentina, señalando: "Va a decir todo lo que quiera y todos lo vamos a escuchar. Y seguramente nos va a hacer bien escucharlo, a todos, a la Iglesia, a nosotros, a los curas, a la gente, a los que gobiernan, al pueblo. Me parece que, cuando uno escucha a alguien que tiene tanta sabiduría... Y además, acordémonos que conoce América Latina. Estuvo muchos años de misionero en Perú".

Ante la trascendencia de los eventos y la masiva movilización ciudadana esperada, la gestión libertaria está analizando la posibilidad de decretar un asueto los días de la visita. Dicha medida, en caso de confirmarse, se oficializará poco antes de la llegada de León XIV, prevista para principios de noviembre.