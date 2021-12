Gianola no se presentó a declarar y pidió la eximición de prisión

El actor Fabián Gianola no se presentó este viernes a declarar ante la jueza que investiga su responsabilidad en siete presuntos casos de abuso sexual y pidió, a través de sus abogados, que se le conceda la eximición de prisión.



La indagatoria estaba pautada para las 10 a través de un encuentro virtual, pero el actor decidió no participar, de acuerdo con la sugerencia de sus abogados, que habían adelantado en un video de descargo que difundió este jueves.



“Desde ya que nuestro defendido niega todas y cada una de las acusaciones, y su angustia verdadera a causa de las imputaciones implicará un daño de imposible reparación”, señalaron en un escrito los abogados de Gianola, Federico Schumacher y Diego Onorati.



Los defensores señalaron además que los casos 2, 3 y 4 se encuentran prescriptos y le pidieron a la jueza Ángeles Maiorano que así los declare.



Para Schumacher y Onorati existe en la investigación “orfandad probatoria” y sostuvieron que las denuncias de la locutora Marcela Aguirre y la actriz Fernanda Meneses “tienen raíz en problemas de índole laboral, y por la mendacidad y falta de escrúpulos de personas que quieren conseguir dinero en forma irregular y prensa”.



Más allá del pedido de la defensa, como la jueza convocó al imputado a declarar, comienzan a correr los diez días hábiles para que Maiorano defina la situación procesal de Gianola, esto es, si hay elementos para procesarlo o no.



En tanto, en la puerta de los Tribunales en diálogo con la prensa Meneses solicitó que la jueza rechace la eximición de prisión presentada por los abogados de Gianola.



"Para mí es una locura, porque se va a fugar", dijo y pidió a la magistrada: "que actúe ya, ya porque lo conozco”.



Por otra parte, la abogada de Meneses, María Laura Berodia, había presentado este jueves un pedido de detención del actor ante la sospecha que pueda darse a la fuga por la expectativa de pena que prevé el delito de abuso sexual, de seis años como mínimo según la escala penal, lo que fue rechazado por la jueza.



Ese pedido había recibido el respaldo del abogado de Aguirre, Gustavo D'Elía, quien en declaraciones a un canal de noticias recordó el antecedente del actor Juan Darthés, acusado de abuso por la actriz Thelma Fardin, que se fue a Brasil apenas se conoció la imputación.



Ginanola está acusado por Aguirre y Meneses de distintos grados de abuso sexual, uno de ellos con abuso carnal, episodios que está investigando la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de Mariela Labozzetta.