Gremios universitarios alertan que corre riesgo el inicio del segundo cuatrimestre

En el marco del plan de lucha que vienen sosteniendo los trabajadores docentes y no docentes de las universidades de todo el país, desde este martes 25 y hasta el jueves 27, en todo el país, incluido Catamarca, se llevarán adelante distintas medidas de fuerza para visibilizar el conflicto universitario.

El Frente Sindical de Universidades Nacionales exige la reapertura de paritarias y un aumento salarial. “La situación universitaria no se resuelve solo incrementando los gastos de funcionamiento (el 10 % del presupuesto total) porque falta la recuperación del salario de docentes y no docentes y las becas que permitan al estudiantado mantenerse en la universidad y graduarse”, señalaron a través de un comunicado.

En este marco, la UNCA se sumó a este plan de lucha, tal como lo confirmaron desde el Gremio Docente Universitario y la CONADU Histórica, quienes apuntaron que las acciones de protesta en esta ocasión no serán con paro sino con asambleas permanentes, o sea, las clases se llevarán adelante de manera pública, se analiza una marcha masiva como la de abril y lo que sí estaría en peligro, de no haber novedades al reclamo, es el inicio del segundo semestre.

Salarios y cuatrimestre

Teniendo como centro del reclamo lo salarial, los gremios sostienen que "sin salarios dignos y con el 60% de los trabajadores docentes por debajo de la línea de la pobreza no hay universidad pública posible. Sin salarios dignos la universidad no funciona”. Profundizando esta idea, Fernando Morales de la CONADU, en declaraciones radiales agregó que “hoy realmente el sector universitario está más abajo de lo que es la línea de la pobreza. Hay docentes que ganan entre 260 mil y 800 mil pesos, todos bajo la línea de la pobreza, y un pequeño sector que está pasando esos montos; pero así y todo, el problema salarial sigue agudizándose. A pesar de que dieron el presupuesto para el funcionamiento, que es el 10% de todo el presupuesto universitario, falta una parte salarial y becas para los estudiantes, para que puedan terminar”.

No obstante, también son conscientes que esta etapa del ciclo académico, no se pueden seguir sumando medidas de fuerza, porque esto perjudica a los estudiantes, quienes, como indicaron, acompañan la lucha de los docentes y no docentes.

Es por eso que desde la CONADU se adelantó que en estos días se definirán las medidas de fuerzas que se realizaran en el inicio del segundo cuatrimestre, esto en función sobre si los reclamos siguen sin ser atendidos. "Estamos en este proceso de visibilización para el próximo cuatrimestre arrancar con medidas de fuerzas o un no inicio o un paro total de actividades", precisaron.