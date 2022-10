Gripe A: niegan el contagio de un alumno pero sanitizaron el establecimiento

Una nueva preocupación sanitaria está causando que los sistemas sanitarios de todas las provincias activen protocolos. y reformulen la vigilancia. Así lo da a conocer el mismo Ministerio de Salud a nivel nacional al confirmar que el país afronta un aumento sostenido de casos de Gripe A, con un número registrado que no se veía desde 2016.

A nivel provincial, el Hospital de Niños ya confirmó que ha crecido el nivel de consultas por esta enfermedad y aunque de momento no se estarían registrando internaciones, sí se reconoce que en los consultorios pediátricos, los papás llegan con mayor frecuencia con sus hijos. Esto, inevitablemente repercute a nivel educativo.

Al respecto el Ministerio de Educación reconoció que se están registrando casos, marcando que están trabajando en el tema y que hubo un alumno quien ya estaría finalizando el tratamiento y el aislamiento correspondiente . No obstante, La Unión conoció la existencia de otros dos contagios en una escuela céntrica, razón por la cual el establecimiento al que concurren fue sanitizado en las últimas horas.

La directora de la Escuela nº 933 Sarmiento-Moreno, al principio fue reticente a brindar información sobre los alumnos que estarían cursando la enfermedad y aunque desde la cartera educativa no obstaculizaron el contacto con la prensa, la docente marcó distancia pero luego terminó reconociendo la existencia de un caso. Así lo indicó la Prof. Marcela Coronel, quien apuntó que el contagio de Gripe A correspondió a integrantes de una familia y no del alumno. "Directamente afectado como estudiante, que es al que nosotros resguardamos, nosotros no tenemos pero contrajo la enfermedad la familia". Prof. Marcela Coronel - Directora Escuela nº 993

La directora señaló que del caso tomaron conocimiento recién en la noche de ayer , cuando la madre del niño llamó para notificar y acotó que este no estuvo asistiendo a la escuela, dado que coincidió que el miércoles y jueves fue el paro de colectivos y el viernes se dictó jornada institucional. A pesar de esto, apuntó que a modo preventivo "lo que estamos haciendo como institución es recomendar nuevamente el uso de los barbijos, dada la cantidad de casos que se vienen registrando, porque hay muchos niños con enfermedades respiratorias".

De esta manera confirmó que tanto este como otros establecimientos están reeditando el protocolo del Covid, en cuanto a respetar la ventilación, la higienización de las manos y el uso de alcohol. Ahora y ante la novedad, la responsable del establecimiento solicitó a su superioridad la sanitización de las instalaciones "para así resguardar al personal y al resto de los niños", la que se concretó durante la mañana de este miércoles.

Respecto al estado de salud del niño, que cursa el Nivel Primario de esta institución, reiteró que este no está cursando la enfermedad y que la familia por los dichos de su progenitora, se encuentran ya terminando el periodo de aislamiento.

Consultas en el "Eva Perón"

La presencia de está enfermedad va en línea con lo declarado por las autoridades del Hospital de Niños en declaraciones radiales, quienes advirtieron el aumento de las consultas por infecciones respiratorias agudas bajas. Sin reconocer la existencia concreta de casos de Gripe A, sostienen que de momento lo que hay es un alerta nacional y para ello se solicita a los papás que se tenga especial cuidado con los síntomas y que ante la duda, se debe consultar al pediátra.

El consejo en estos casos, y ante cualquier enfermedad respiratoria en curso, es no enviar a los chicos a la escuela hasta que el cuadro esté resuelto, además de no automedicarse.