Gripe aviar: Confirmaron ochos casos nuevos y ya son 66 en el país

Los casos de gripe aviar en la Argentina ascendieron a 66 luego de que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) detectara ocho nuevos casos de la influenza aviar (IA) H5 en aves de traspatio durante la última semana.

El Laboratorio Nacional del Senasa notificó las nuevas apariciones del virus en distintos puntos del país: 6 en aves de traspatio en las provincias de Buenos Aires (General Conesa), Chubut (Rawson), Neuquén (Chapua y Las Lajas), La Pampa (Toay) y Río Negro (Guardia Mitre); 1 en silvestres de Neuquén (San Patricio del Chañar) y 1 de corral en Santa Fe (Colonia Cavour).

Desde que arrancó el brote de gripe aviar, el organismo ya lleva analizados más de 300 casos, de los cuales 54 pertenecen a aves de traspatio, 5 son silvestres y 7 al sector comercial.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, había aclarado que el virus "no se transmite por el consumo de alimentos, ni de huevos y no hay restricciones de viaje. La transmisión del ave al humano no es muy alta y la transmisión de humano a humano tampoco es sostenida como el SarsCov2 pero debemos trabajar entre todos para minimizar los riesgos y prevenir".

El doctor Guillermo Capuya, en el programa Turno Mañana por C5N, describió a la enfermedad como “una gripe producida por un virus, se descubrió en el año 1997 en Hong Kong en un grupo de aves. Es una enfermedad del pollo que afecta a aves silvestres, como aves de corral. La buena noticia de todo esto es que la transmisibilidad al ser humano es muy baja”

Luego llevó tranquilidad a la población al asegurar que “si hay gente que piensa que puede comer una ave, un pollo, que está contaminado con esta gripe, no se van a contaminar por la ingestión oral”.

Pese a la noticia del incremento de casos, el Senasa confirmó también que ya no existen brotes de la enfermedad en la Laguna de los Pozuelos, en Jujuy; Las Mojarras, en Córdoba; Laguna Blanca, en Neuquén (aves silvestres); y en la localidad de Cerrillos, Salta (aves de traspatio).

Cómo reportar un caso de gripe aviar en Argentina