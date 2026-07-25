Interrumpen el tránsito sobre el puente de Belén por trabajos en la estructura

La empresa Hormicat informó que este sábado, a partir de las 14:00, quedará interrumpido el tránsito sobre el puente de Belén debido a trabajos de mantenimiento en la estructura.

Mientras se desarrollen las tareas, la circulación vehicular será desviada por el paso habilitado sobre el río Belén, que permanecerá operativo hasta la finalización de la intervención.

Desde la empresa solicitaron a los conductores transitar con extrema precaución, respetar la señalización instalada en la zona y seguir las indicaciones del personal que trabajará en el lugar para garantizar la seguridad y el orden del tránsito.