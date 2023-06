Habló el padre del video viral: "Mi sueño es que mis hijos no se vayan del país"

Guillermo Sierra es el protagonista de un video que se hizo viral, tras una reunión de padres en una escuela de Bahía Blanca en la que expresó estar cansado de que su hijo no tenga clases debido a los paros docentes. “Me sorprende la viralización del video, pero sé que todos los padres pensamos de la misma manera; independientemente de cualquier bandería política o a qué colegio vayan los chicos, los chicos son lo más sagrado que tiene una persona”, señaló Guillermo.

Y añadió: “La educación debería ser una política de Estado independientemente del Gobierno de turno, se deberían poner de acuerdo aunque sea en eso, porque de las escuelas van a salir los futuros médicos y los futuros dirigentes y ¿Qué dirigentes queremos si cursan la mitad del año?”.

“Tengo a uno de mis hijos en una escuela pública y otro en una privada, tuve que sacar a mi hijo de cuarto grado de una escuela pública porque no tenía actividad y le puse una maestra particular”, relató.

Y contó: “Yo en el año 1990 dejé la escuela porque el país estaba prendido fuego y decidí salir a trabajar, pero si yo estoy como esto con séptimo grado ¿Cómo van a estar mis hijos con secundaria?”.

“Leí que 8 de cada 10 chicos que llegan a la universidad vienen de la escuela privada, eso es desigualdad”, señaló.

“Mis hijos tienen 13 y 10 años y sueño que no se quieran ir del país, que puedan ayudar en el país; yo laburo 14 horas de algo que no me gusta y no quiero eso para ellos, hoy los pibes piensan que la salida es irse”, cerró.