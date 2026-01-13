Hallan una tumba monumental que refuerza la existencia histórica del rey Midas

La figura del rey Midas, inmortalizada por la mitología como el monarca condenado por su ambición a convertir en oro todo lo que tocaba, vuelve a ocupar un lugar central en la investigación científica. Aunque durante siglos su historia fue considerada principalmente una fábula moral, nuevos hallazgos arqueológicos refuerzan la hipótesis de que Midas fue un personaje real, con un rol determinante en uno de los reinos más influyentes de la Edad de Hierro: Frigia.

El período de mayor esplendor de este reino, ubicado en la región de Anatolia central, estuvo marcado por un notable desarrollo político, militar y cultural. Según los especialistas, ese auge coincidió con el reinado de un monarca poderoso y ambicioso, cuya figura trascendió su tiempo para convertirse en símbolo universal de la codicia. Si bien el célebre mito del "toque dorado" carece de sustento histórico, diversas fuentes antiguas confirman la existencia de un rey frigio llamado Midas durante el siglo VIII a.C.

Investigaciones previas ya habían señalado que este soberano aparece mencionado en registros asirios, en particular en los anales del rey Sargón II. Así lo explicó la profesora Lynn Roller, de la Universidad de California en Davis, quien estudia desde hace más de cuatro décadas la capital frigia, Gordión. Para la especialista, estos textos constituyen una prueba sólida de que Midas fue un gobernante real y no solo una creación legendaria.

En la antigua capital del reino, los arqueólogos también identificaron un imponente monumento de 17 metros de altura dedicado a Midas, descripto como "el líder del ejército gobernante". La existencia de esta estructura refuerza la idea de que se trató de una figura central, lo suficientemente relevante como para ser homenajeada por las élites locales. "Dado que Midas era un rey poderoso, es muy probable que esté enterrado en algún lugar de Gordión", afirmó Brian Rose, profesor de Arqueología de la Universidad de Pensilvania y director de excavaciones en la zona desde 2007.

Sin embargo, el lugar exacto donde habría sido sepultado el legendario monarca sigue siendo una incógnita. En ese contexto, un nuevo hallazgo podría acercar a la ciencia a una respuesta largamente esperada. Investigadores identificaron una tumba monumental perteneciente a un miembro de la familia real frigia, situada a más de 160 kilómetros al oeste de Gordión, en el túmulo de Karaağaç.

La distancia entre este sitio y la capital del reino sugiere una estructura de poder más compleja y descentralizada de lo que se creía hasta ahora. Según un estudio publicado en el American Journal of Archaeology, la presencia de una tumba de élite en esta región indica que la autoridad política de Frigia no se concentraba exclusivamente en Gordión, sino que se distribuía en distintos puntos del territorio.

El arqueólogo turco Hüseyin Erpehlivan, de la Universidad Bilecik, explicó que tanto la arquitectura monumental como los objetos hallados en el yacimiento —entre ellos jarras de cerámica y vasijas de bronce conocidas como sítulas— son idénticos a los encontrados en contextos vinculados a la familia real. "Esto sugiere que se trataba de una figura integrada en las estructuras de poder frigias, posiblemente un pariente directo del rey o un gobernador que recibió obsequios del propio Midas", señaló.

La presencia de estas sítulas resulta especialmente significativa, ya que hasta el momento solo se habían documentado ejemplares similares en el denominado "Montículo de Midas" en Gordión, donde los especialistas creen que fue enterrado Gordias, padre del legendario monarca. La datación del nuevo yacimiento, que se sitúa entre el 740 y el 690 a.C., coincide de manera precisa con el período atribuido al reinado de Midas.

Aunque la tumba del célebre "rey del toque de oro" aún no ha sido localizada, este descubrimiento refuerza la idea de que su linaje, su poder y su influencia fueron reales. Para los arqueólogos, cada nuevo hallazgo acerca un poco más a la figura histórica detrás del mito y mantiene viva la expectativa de que, algún día, el verdadero Midas emerja definitivamente de las sombras de la leyenda.