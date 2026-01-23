Hallazgo: rescatan el colmillo de un elefante prehistórico de más de 100 mil años

Un equipo del Museo Municipal de Ciencias Naturales de Miramar "Punta Hermengo" concretó un hallazgo paleontológico de gran relevancia al rescatar un colmillo fósil de un elefante prehistórico que habitó la costa bonaerense hace más de 100 mil años. La pieza, que supera el metro y medio de longitud, perteneció a un ejemplar de Notiomastodon platensis, una de las especies de mastodontes que formaron parte de la megafauna sudamericana durante el período Cuaternario.

El descubrimiento se produjo en la Reserva Natural Centinela del Mar, ubicada a unos 50 kilómetros al sur de Miramar, una zona reconocida por la riqueza de su registro fósil. La defensa —nombre técnico que reciben los colmillos de estos animales— presenta una leve curvatura y un notable estado de conservación, características que llamaron la atención de los investigadores desde el primer momento.

Según explicaron los especialistas, el fósil apareció en sedimentos con una antigüedad estimada superior a los 100.000 años, lo que lo ubica en plena Era del Hielo. Este hallazgo representa un aporte significativo para el estudio de la megafauna que pobló la provincia de Buenos Aires y refuerza el valor científico y patrimonial de la región.

Un trabajo de rescate minucioso y colaborativo

Las tareas de rescate y preservación del colmillo estuvieron a cargo del equipo técnico del museo miramarense, con la colaboración de voluntarios de la Tecnicatura en Paleontología que se dicta en la ciudad. Además, participaron especialistas del Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia, de Mar del Plata, en un trabajo articulado que demandó varias jornadas.

Las labores se desarrollaron desde la Estación Científica Eduardo P. Tonni, ubicada en el área del hallazgo, y contaron con el apoyo de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara. El proceso incluyó la delimitación del fósil, su consolidación y la extracción cuidadosa para evitar daños estructurales, una etapa clave para garantizar su correcta conservación.

Desde el museo destacaron que el colmillo constituye una pieza de alto valor científico, tanto por su tamaño como por su estado, y permitirá profundizar las investigaciones sobre la distribución y las características de los mastodontes en el sudeste bonaerense.

Los mastodontes y la megafauna del Cuaternario

El Notiomastodon platensis integraba la familia de los gonfoterios, conocidos popularmente como mastodontes, y era un lejano pariente de los elefantes actuales. Estos grandes mamíferos alcanzaban entre 2,5 y 3 metros de altura y un peso estimado de 3 a 5 toneladas. Se diferenciaban de los elefantes modernos principalmente por su dentadura, en especial por la forma y disposición de sus defensas, un rasgo clave para su identificación en el registro fósil.

Los mastodontes llegaron a Sudamérica desde Norteamérica hace aproximadamente 2,5 millones de años, durante el llamado Gran Intercambio Biótico Americano. Este proceso fue posible gracias a la formación del istmo de Panamá, que permitió la migración de numerosas especies entre ambos continentes.

Junto con los mastodontes ingresaron animales como los Smilodon (tigres dientes de sable), osos, pumas, ciervos, guanacos, caballos y diversos cánidos, que convivieron con la fauna autóctona sudamericana, integrada por especies emblemáticas como los gliptodontes, los perezosos gigantes y grandes marsupiales.

Una región clave para la paleontología

Los hallazgos de restos de megafauna no son excepcionales en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, una zona que continúa aportando evidencias fundamentales para reconstruir el pasado prehistórico. En 2024, por ejemplo, se rescataron fragmentos fósiles correspondientes a varios ejemplares de grandes mamíferos al norte del balneario Mar del Sud.

El colmillo recuperado fue trasladado al laboratorio del Museo Municipal de Ciencias Naturales de Miramar, donde será sometido a tareas de acondicionamiento, limpieza y conservación. Una vez finalizado ese proceso, la pieza pasará a formar parte de la exhibición permanente, donde podrá ser apreciada por el público y utilizada con fines educativos y científicos.