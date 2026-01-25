Héroes en el Puerto: El dramático rescate de una familia argentina en Punta del Este

Lo que debía ser una tarde de descanso se transformó en una escena de supervivencia extrema. En la costa de Punta del Este, Uruguay, una lancha que transportaba a una familia argentina sufrió un vuelco de campana cerca de la zona de Boca Grande, dejando a todos sus ocupantes a la deriva. La rápida intervención de Dante Puddu y su hermano, quienes navegaban en una moto de agua, fue el factor determinante para evitar un desenlace fatal.

Dante y su hermano se encontraban buscando olas para saltar cuando divisaron una embarcación de gran porte y gente en el agua. "No imaginé nada raro", confesó el joven argentino. Sin embargo, las señales de auxilio desde un barco cercano cambiaron el panorama.

Al acercarse, descubrieron la gravedad de la situación: siete personas, incluidos dos menores de 14 y 2 años, luchaban por mantenerse a flote cerca de la escollera del puerto.

"Me tiré porque vi que no podían flotar más", relató Puddu, describiendo la desesperación de una de las mujeres que se encontraba completamente expuesta a la corriente y al frío.

El operativo, que duró entre 5 y 10 minutos, fue una mezcla de solidaridad espontánea y coordinación de emergencia. Mientras Dante se lanzaba al agua para asistir a las víctimas, un yate y otras lanchas particulares se sumaron a la maniobra.

A pesar del éxito, Puddu señaló demoras en la respuesta de algunos presentes. Mientras una lancha rescató rápidamente a cinco personas, otras embarcaciones "dieron mil vueltas" para recoger a las dos jóvenes restantes. En los videos viralizados, se escucha a Dante dar instrucciones críticas: "Les pido un cabo o les grito que apaguen los motores", buscando evitar que las hélices pusieran en riesgo a los náufragos.

Final sin heridos

La Prefectura de Uruguay culminó la tarea remolcando la lancha siniestrada hasta la explanada del puerto. Horas después del susto, el joven rescatista recibió un mensaje de una de las chicas asistidas confirmando que todos se encontraban en buen estado de salud. La combinación de la audacia de los hermanos Puddu y el apoyo de las fuerzas de seguridad permitió que este incidente en una de las zonas más concurridas del balneario terminara sin víctimas que lamentar.