Hizo una insólita aclaración al pronunciar sus votos matrimoniales: Prometo cuidarte, salvo cuando juegue Boca"

Esta semana, un fanático de Boca Juniors se volvió viral en las redes sociales por una insólita aclaración que le hizo a su prometida el día de su casamiento. El episodio tuvo lugar en el marco de la lectura de los votos matrimoniales y, aunque le prometió amarla por la eternidad, estableció una excepción.

Se trata de Luis Jofresiño, un hincha de Boca que apareció en un video que conmovió a miles de usuarios en las redes sociales. Al momento de dar el sí, el novio se emocionó hasta las lágrimas y se dirigió a Julieta y a sus hijos con unas palabras que llamaron la atención del público.

“Es el mejor momento de mi vida. Al lado tuyo, al lado de ellos”, arrancó diciendo emocionado. “Prometo cuidarte siempre, para toda la vida, salvo cuando juega Boca, sabés que no puedo”, lanzó con humor para romper el hielo en medio del clima formal de la ceremonia.

Como era de esperarse, su aclaración desató la carcajada de los presentes. “Pero voy a estar siempre, para siempre. Te amo y te entrego este anillo, muestra del compromiso para siempre, te amo”, concluyó el enamorado.

@lucastodaro.ar Y ahora si, la razón por la que Luis lloraba! ❤️😂😆 PARTE 1 en mi perfil. Que lindo cuando los novios se emocionan en la ceremonia. Por las bodas así 🥰. ♬ Te voy a amar - Grecia Vallejo

“Pocas veces se da que el novio se emociona tanto en una ceremonia. Pronto se viene el video de esta bella boda”, remarcó Lucas Todaro, el fotógrafo y videógrafo que capturó el momento y lo compartió en su cuenta de Tik Tok. Tras la publicación, los comentarios de los usuarios llegaron como un aluvión.

“Si mi futuro esposo no llora así, no quiero nada”; ”Cansada de no ser protagonista”; ”Qué tiernos los dos, ¡y el nene que llora!”; ”Palabras hermosas, ojalá algún día me toque vivir algo así. Qué promesa más sentida”; ”Salvo cuando juega Boca, qué genio”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron a Todaro.