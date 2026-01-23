Horóscopo chino: quiénes recibirán la mejor noticia amorosa en febrero de 2026

Febrero de 2026 será un mes particular para el horóscopo chino, marcado por un cambio de ciclo energético. Hasta el 16 de febrero continúa la influencia del Año de la Serpiente de Madera, asociado a la introspección y las decisiones pensadas, mientras que el 17 de febrero comienza el Año del Caballo de Fuego, vinculado a la acción, la iniciativa y los giros inesperados.

En ese contexto de transición, algunos signos aparecen mejor posicionados para recibir una noticia relevante en el plano amoroso. Desde una mirada cultural y astrológica, este período favorece definiciones sentimentales, mensajes postergados y avances concretos en vínculos que venían en pausa.

A continuación, los signos que, según el horóscopo chino, podrían verse más beneficiados en el amor durante febrero de 2026.

Caballo: el protagonista del nuevo ciclo

El inicio de su propio año coloca al Caballo en el centro de la escena. Febrero de 2026 puede traer una noticia amorosa decisiva, especialmente ligada a nuevos comienzos o a cambios que se venían gestando desde hace tiempo.

La astrología china señala este mes como propicio para propuestas claras, encuentros significativos y decisiones que marcan un antes y un después en lo afectivo.

Dragón: respuestas que despejan dudas

Febrero aparece como un mes de claridad emocional. Conversaciones pendientes encuentran su cauce y pueden derivar en una confirmación esperada, ya sea una reconciliación, un compromiso o la definición del rumbo de una relación.

El cambio de año chino potencia la sinceridad y la necesidad de avanzar sin ambigüedades.

Cabra: una señal alentadora en medio de la transición

Este signo se ve favorecido por la energía de cierre que propone la Serpiente y el impulso renovador del Caballo. Según el horóscopo chino, este signo podría recibir una noticia amorosa que renueve la confianza, especialmente después de un período de incertidumbre emocional.

Febrero resulta clave para dejar atrás dudas y animarse a una nueva etapa.

Chancho: una sorpresa que cambia el ánimo

Aparece entre los signos con mayor posibilidad de recibir una sorpresa positiva en el amor. Puede tratarse de un mensaje inesperado, una propuesta o un reencuentro que modifica el escenario afectivo.

La astrología oriental destaca este momento como favorable para abrirse a vínculos más honestos y estables.