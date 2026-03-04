Miércoles inestable en Catamarca: así va a estar el clima

El pronóstico para este miércoles anticipa un día marcado por cambios en las condiciones del tiempo, con precipitaciones en distintos momentos de la jornada y hasta un ascenso de la temperatura hacia la tarde.

Luego de una madrugada en la que se esperaban chaparrones, la mínima finalmente fue de 19 grados.

El SMN pronostica para la mañana que el cielo estará parcialmente nublado, con una marcada disminución en la probabilidad de lluvias. La temperatura ascenderá hasta los 25 grados, mientras que el viento continuará predominando del Noreste, incrementando su intensidad a valores de entre 13 y 22 km/h.

Este período se perfila como el momento más estable de la jornada, antes del nuevo aumento de la inestabilidad previsto para la tarde, la que estará marcada por tormentas aisladas y ráfagas intensas. En este tramo del día la temperatura alcanzará su punto máximo del día, con una marca prevista de 31 grados.

En cuanto al viento, se espera un cambio en la dirección predominante hacia el sector Norte, con velocidades de entre 23 y 31 km/h. Además, se anticipan ráfagas que podrían oscilar entre los 42 y 50 km/h, lo que podría intensificar de manera puntual las condiciones de tormenta.

Noche con tormentas fuertes

El cierre del miércoles estará marcado por tormentas fuertes. La probabilidad de precipitaciones alcanzará valores de entre el 70 y el 100 por ciento, configurando el período de mayor inestabilidad. La temperatura descenderá hasta los 25 grados, mientras que el viento se mantendrá desde el mismo sector con velocidades de entre 7 y 12 km/h.