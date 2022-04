IES Gdor. José Cubas: confirmaron que 40 docentes serán dados de baja y hay preocupación

Finalmente lo que habían anunciado los docentes del instituto es una realidad. El Ministerio de Educación confirmó las bajas de alrededor de 40 docentes del IES “Gdor. José Cubas”, determinación sobre la que dio detalles Julieta Soba, una de las docentes del nivel Inicial que fue dada de baja. La medida fue formalizada en la jornada de ayer y comenzará a regir desde mayo para el grupo de docentes de 1° y 2° año, mientras que los docentes de 3° y 4° serán desafectados en el mes de junio.

El preocupante cuadro va a impactar también en el alumnado pero más aún los profesores que están a meses de cumplir la fecha para poder jubilarse, Los docentes titulares "que son muy pocos" serán reubicados en otras cátedras o en otros IES, según lo indicado por la docente en diálogo con Radio Valle Viejo.

La docente sostuvo que presentaron un recurso jerárquico del que aún no recibieron una respuesta, a los fines de poder revertir lo ya hecho por Educación. "Seguiremos presentando reclamos administrativos y haremos manifestaciones", dijo Soba a la hora de marchar que la lucha por los "derechos adquiridos" no se va a detener.

Conflicto

El nuevo conflicto se inicia por el 'cambio de plan de estudios' de los profesorados en Educación Inicial (PEI) y PEP. Y se apunta a la gestión del IES, en particular al rector de la institución, quien habría generado una continuidad para los docentes de ambos profesorados, medida que antes no tuvo oposición y que ahora sí. “Ellos asumieron la irregularidad, indicando que es el IES el que se tomó atribuciones que no le correspondían. Eso dice la resolución y quiere decir que desde el 2019 hasta ahora, ¿estuve acéfalo el nivel?. Entonces, desde cuándo un rector tiene la capacidad para hacer esto”, se preguntó la docente al momento de plantear como se gestaron los hechos que los llevan ahora a estar desafectados.

“Nos ponen en tela de juicio diciendo que no queremos concursar y que queremos perpetuarnos en el cargo. Yo tengo 22 años en la docencia y sabemos que en el Nivel Inicial siempre hemos concursado pero quién se hace cargo de las irregularidades. Ese es el punto”, sentenció Soba.