Imponente crecida del Río del Campo en Aconquija tras intensas lluvias en Catamarca

Las intensas lluvias que se registran desde la noche del jueves en gran parte del territorio provincial generaron un notable aumento en el caudal de distintos ríos del interior, dejando postales impactantes y obligando a un seguimiento permanente de la situación hidrológica. Si bien hasta el momento no se reportaron daños en viviendas, infraestructura ni afectaciones directas a pobladores, las autoridades y vecinos mantienen la atención puesta en la evolución del fenómeno.

Uno de los casos más significativos se registra en la localidad de Aconquija, donde el Río del Campo experimentó desde las primeras horas de este viernes una crecida de gran magnitud. De acuerdo con testimonios de habitantes de la zona, el incremento del caudal es considerado histórico por su volumen y velocidad, y se convirtió en una imagen imponente que refleja la fuerza del agua tras las persistentes precipitaciones.

Las lluvias, que comenzaron durante la noche del jueves y se extendieron durante la madrugada, impactaron especialmente en sectores serranos y valles del interior provincial, provocando el aumento de ríos y arroyos. Si bien las crecidas se desarrollan dentro de los parámetros considerados normales para este tipo de eventos climáticos, su intensidad y rapidez no dejan de generar preocupación y asombro entre los vecinos.

En tanto la Municipalidad de Aconquija emitió un informe actualizado dirigido a vecinos y visitantes para advertir sobre el estado actual de ríos, cruces y rutas en la jurisdicción, como consecuencia de las intensas precipitaciones registradas en las últimas horas en la región. El fenómeno climático provocó crecidas significativas en distintos cursos de agua, generando cortes, restricciones y condiciones de riesgo para la circulación vehicular.

Según el parte oficial, uno de los sectores más afectados es la Ruta Provincial N°48, donde se registran crecientes importantes en distintos puntos, entre ellos Punta del Agua, Badén Hondo, El Espinillo y el Río Agua de las Palomas. Ante este escenario, las autoridades municipales recomiendan no transitar por el sector, ya que el caudal elevado de los ríos y el arrastre de sedimentos representan un peligro para conductores y peatones.

Río del Campo - Aconquija crecida

Además, se informó el corte total de accesos a las localidades de Alumbrera y El Durazno, debido a la crecida de los ríos El Campo y Cóndor Huasi. Estas interrupciones impiden el paso vehicular y se mantendrán vigentes hasta que las condiciones hidrológicas permitan restablecer la circulación de manera segura.

En cuanto a los tramos que permanecen habilitados, las autoridades aclararon que el tránsito es posible únicamente con extrema precaución. Tal es el caso de la Cuesta del Clavillo, en el empalme de la Ruta Nacional N°65 y la Ruta Provincial N°48, donde si bien la circulación no está interrumpida, se solicita a los conductores reducir la velocidad, respetar las señalizaciones y extremar las medidas de seguridad.

También se encuentra habilitado el tránsito por la Ruta Provincial N°1, en el tramo Aconquija - Las Chacritas, aunque se advirtió que en la sección Loma Larga hay presencia de barro sobre la calzada, lo que incrementa el riesgo de derrapes y accidentes. En ese sector, la recomendación oficial es circular a baja velocidad y con máxima atención.

Por otro lado, se confirmó un corte total en la Ruta Provincial N°48, a raíz de la crecida del Río Villa Vil, ya en jurisdicción del departamento Andalgalá, lo que interrumpe la conectividad entre ambas zonas. Este corte se suma a los ya existentes y refuerza la necesidad de evitar desplazamientos innecesarios.

La situación no fue exclusiva del Oeste provincial. En el departamento La Paz, el Río Bazán también presentó una marcada crecida como consecuencia de las fuertes lluvias que azotaron el Este catamarqueño desde la noche del jueves. El curso de agua incrementó de manera considerable su caudal, reflejando el impacto generalizado de las precipitaciones sobre la red hídrica provincial.

Desde los organismos correspondientes se informó que, hasta el momento, no se registraron evacuaciones ni daños en viviendas o infraestructura pública. No obstante, se mantiene un monitoreo constante del comportamiento de los ríos, especialmente en aquellas zonas donde las lluvias podrían continuar durante las próximas horas.