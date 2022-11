Inauguró Tienda C, el espacio de venta de los productores culturales de Catamarca

Ya abrió sus puertas, en un amplio sector al interior de la Casa de la Cultura, Tienda C, un espacio comercial que impulsa el Estado Provincial para la venta de obras de arte y productos culturales catamarqueños.

La inauguración de Tienda C se concretó la noche del miércoles 23 de noviembre con la presencia del gobernador Raúl Jalil, el intendente de la Capital, Gustavo Saadi, el ministro de Cultura, Turismo y Deporte, Roberto Brunello, funcionarios provinciales, municipales, legisladores y el acompañamiento de artistas y trabajadores culturales.

El acto inaugural se completó con distintas intervenciones artísticas realizadas por el grupo indpendiente de danza Jazba, que dirige Paula Novaro, y con un recital de jazz que presentó Love Cats, dúo integrado por Laura Aroca y Juan Pablo Ferreyra.

Daiana Roldán, secretaria de Gestión Cultural de la Provincia, contó durante el acto de inauguración el largo proceso de trabajo que demandó Tienda C, que se gestó durante la pandemia, con la decisión de apostar al desarrollo de las industrias culturales catamarqueñas.

“Todo surgió a partir de la firma de un convenio entre el Gobernador y el CFI para el desarrollo de las industrias culturales y el turismo”, contó Roldán sobre el germen de Tienda C que, además, le da un giro a la gestión de la Casa de la Cultura, como uno de los espacios culturales públicos más importantes de la provincia: “Fue toda una decisión cambiarle el rumbo a esta casa, que es habitada por un montón de colectivos culturales. Vamos a seguir manteniendo la casa como un espacio patrimonial, con visitas guiadas para los turistas, con una agenda de actividades culturales, pero sumamos un Centro de Información Turística y ahora esta tienda que les permitirá a los visitantes comprar objetos de diseño, obras de arte y llevarse un pedacito de la identidad cultural de Catamarca”.

Por su parte, Laura Maubecín, directora de Patrimonio y Museos, celebró la conclusión del proyecto que se realizó con apoyo del CFI: “Este es un sueño cumplido para el equipo del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. La pandemia nos obligó a repensarnos y a generar nuevos planes” señaló Maubecín al tiempo que destacó que Tienda C es el corolario de un trabajo de acercamiento a los productores culturales catamarqueños que tuvo diferentes capítulos: como las distintas ediciones de ferias de diseño, mercado de libros y de arte y el desarrollo de la aplicación tiendac.ar, de la que ya forman parte más de 200 trabajadores culturales de la provincia. “Con la pandemia nos dimos cuenta que los trabajadores culturales necesitaban un espacio virtual para visibilizar lo que hacen. Y también para promover sus ventas. Por eso hoy la Casa de la Cultura empieza a ser la cuna de los productores culturales catamarqueños”.

A lo largo de tres salas que fueron acondicionadas para convertirse en un espacio comercial, se exhiben prendas textiles, indumentaria, accesorios y objetos de diseño, piezas de cerámica utilitarias y artísticas, esculturas y obras de arte de distintos formatos, cada una exhibidas con sus precios de venta, sus características y el nombre de su autor. También se ofrecen vinos y productos gastronómicos envasados gourmet, siempre de origen catamarqueño.

Atendida por personal de la Casa de la Cultura, la tienda comercializa con tarjetas de débito de todos los bancos y tarjetas de crédito del Banco Nación. Se puede visitar, en la Casa de la Cultura, en San Martín 533, de lunes a viernes de 8 a 13 y de 16 a 20 hs.

Los diseñadores, creativos, artistas y productores culturales catamarqueños que deseen sumarse a Tienda C, tanto en su versión virtual o física, pueden hacerlo contactándose a través de www.tiendac.ar.