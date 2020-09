Incendio en Anjuli: siguen los trabajos para contener el siniestro y preservar la fauna

Continúa el arduo trabajo de los bomberos voluntarios, empleados municipales y brigadistas de Incendios Forestales en la zona de Anjuli, en el departamento La Paz. El siniestro, en el que ese está trabajando desde ayer, es uno de los cinco focos que se han desatado en la provincia y que tiene al personal del organismo desbordado. El incendio forestal se desató en los campos en la Sierra de Ancasti, entre El Corralito, Departamento Ancasti y Anjuli, Departamento La Paz.

"Desde hace una semana que se queman los campos, y ahora el viento la llevó las llamas para lado de Anjuli" indicaron vecinos del lugar.

Para poder sofocar el siniestro trabajan por estas horas con personal de la comuna, a cargo del delegado Renzo Rojas y de Defensa Civil, que también está asistiendo. La labor está centrada no sólo en contener el avance del fuego, sino en preservar a vida silvestre y vacuna de la zona. "El miedo que tenemos es por los campos y la vida silvestre, porque aquí hace seis meses que no llueve y todo está muy seco", comentó Rojas. En estos momentos no hay peligro en cuanto a que las llamas lleguen al poblado pero sí la prioridad es salvar a los animales que se están viendo afectados.

El jefe de la cuadrilla de la Brigada de Incendios Forestales, Walter Abregú indicó que el trabajo está enfocado en controlar el fuego en la orilla de la ruta, donde la vegetación está muy seca y es de fácil combustión.