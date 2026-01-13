Incendios forestales en la Patagonia: se reactivó un foco crítico en Chubut y hay casi 12 mil hectáreas afectadas

Una densa columna de humo sobre una de las laderas montañosas confirmó la reactivación de un foco de incendio forestal en cercanías del Lago Epuyén, en la provincia de Chubut, y obligó a redoblar el operativo de combate del fuego en la zona.

El incendio se reavivó con una intensidad inusitada a raíz de las fuertes ráfagas de viento que afectan al lago y al área boscosa, generando una situación crítica para brigadistas y pilotos que trabajan en el lugar.

En un móvil en vivo de TN, el enviado especial Santiago Martella describió la magnitud del foco y explicó que desde las primeras horas del día una "chimenea" de fuego, que permanecía activa desde la jornada anterior, incrementó notablemente su potencia. "Ayer veíamos esta columna de humo desde Puerto Patriada, del otro lado del lago, y hoy, con el viento soplando más fuerte, la situación se agravó", señaló.

Las ráfagas, que alcanzaron los 40 kilómetros por hora, empujaron el humo hacia el sur, en dirección al pueblo de Epuyén, y facilitaron la propagación de lenguas de fuego sobre la vegetación. Para esta jornada se prevé una temperatura máxima de 22°C, con una humedad relativa mínima del 20%, mientras que el viento del oeste mantendría ráfagas intensas hasta la noche y la madrugada del miércoles.

Como dato alentador, para este miércoles se esperan lluvias leves que podrían intensificarse durante la tarde y la noche, aunque estarán acompañadas por vientos de hasta 50 km/h, lo que mantiene la preocupación entre los equipos de emergencia.

El operativo incluye un importante despliegue de medios aéreos. Entre ellos se destaca el avión Fireliner, que realiza vuelos rasantes sobre el lago para cargar casi seis mil litros de agua en cada maniobra, según precisó el periodista.

De acuerdo al último parte del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, el incendio ya afectó unas 11.970 hectáreas en las zonas de Puerto Patriada, El Hoyo y áreas aledañas. De los 32 focos detectados, 22 fueron sofocados, aunque el fuego continúa activo y en expansión. El Gobierno nacional confirmó estos datos y mantiene el alerta en toda la comarca.

El operativo de combate está integrado por 295 brigadistas y la coordinación de múltiples organismos estatales, que trabajan en los sectores con mayor actividad de puntos calientes. Se realizaron recorridas con herramientas manuales, tareas con equipos de bombeo y el repaso de caminos cortafuegos.

Además, durante este martes 13 se reforzaron las fajas cortafuegos, se efectuaron tareas de enfriamiento de puntos calientes, recorridos perimetrales y acciones preventivas para el resguardo de viviendas.

Al dispositivo se sumó la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (DINESA), dependiente de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), con puestos sanitarios móviles destinados a la atención del personal que combate el fuego.

Si bien este lunes se había informado que 22 de los 32 focos estaban extinguidos, los especialistas ya habían advertido sobre el riesgo de reactivación, escenario que finalmente se concretó.

En paralelo, la Justicia de Chubut investiga el origen del incendio. El fiscal Díaz Mayer informó que, si bien aún no se identificó a los responsables, peritajes especializados determinaron que el foco se inició en un punto aislado, equidistante entre la localidad del Oso y Puerto Patriada.

"Estamos tratando de determinar qué pasó, quién estuvo en el lugar y quién pudo haber provocado el incendio, a partir de cámaras de seguridad, antenas telefónicas, testimonios y entrevistas", explicó el fiscal.

Según precisó, el inicio del fuego se habría producido minutos antes de las 15 del lunes 5. Además, pericias detectaron gases vinculados al uso de combustible, lo que indicaría la existencia de al menos dos focos de incendio.

Consultado sobre posibles motivaciones, Díaz Mayer señaló que la hipótesis de intereses inmobiliarios "está dentro de las posibilidades", aunque aclaró que se trata de una ladera montañosa poco apta para ese tipo de desarrollos. En tanto, descartó de plano cualquier vinculación con comunidades mapuches: "Está totalmente descartado. Es lo más alejado de la realidad".