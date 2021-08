Inicio de clases presenciales y ampliación del aforo administrativo en las escuelas preuniversitarias

La semana inició con la apertura de la presencialidad en las escuelas preuniversitarias ENET N° 1 y Fray Mamerto Esquiú, oportunidad en que las autoridades universitarias acompañaron y dialogaron con directivos, docentes y alumnos.

El rector, Ing. Flavio Fama, durante un recorrido por La Fray, destacó el trabajo del personal de la Secretaría Académica y el personal directivo de la escuela. “Retomamos lo que habíamos comenzado a principio de año cuando iniciamos la presencialidad. Incorporamos los cursos de manera gradual y en forma optativa, los padres que consideran que no deben mandar a sus hijos pueden hacerlo y van a tener su aporte de manera virtual”, expresó.

Más adelante, explicó que iniciaron con los cursos que no habían comenzado aún las actividades desde el inicio de la pandemia “de modo tal que los chicos no pierdan tanto”. “Para nosotros es una muy buena noticia comenzar, sostenemos que la escuela no es un foco de contagio. La escuela con protocolos, con personal entrenado, con padres que se comprometen, y con información a los padres, la presencialidad controlada puede ser posible. No podemos seguir después de un año y medio sin tener clases, le estamos haciendo un daño a los chicos”, acotó.

También se refirió al nivel universitario en donde se liberaron las clases prácticas y algunos exámenes. “Entendemos que hemos aprendido mucho de la pandemia y esto es lo que estamos volcando ahora, protegiendo la salud de nuestros chicos que es lo que más nos importa, pero también dándoles la calidad académica que se merecen”.

Ampliación de aforo

Desde el inicio de la pandemia el aforo en la Universidad nunca superó el 25%. Ahora las autoridades decidieron adherir al decreto provincial y ampliar las burbujas al 50%. “De todas maneras somos conservadores con las medidas de seguridad. Además tenemos en la Universidad a través del Servicio de Salud un seguimiento personalizado de los empleados que se contagian, compramos oximetros, termómetros, medicamentos y los asistimos”, detalló el Rector.

Becas sede Belén

Por otro lado, Fama mencionó la entrega de becas a estudiantes de la sede de Belén. “Para nosotros es importante, forma parte de la política de la gestión: dar oportunidades a los jóvenes, y en ese orden de ideas se tomó esta política de expansión de la universidad hacia el interior de la provincia. Con mucha alegría pudimos inaugurar esta sede con más de 500 alumnos inscriptos en la primera cohorte, que es una cantidad muy importante, y cuando tuvimos la oportunidad de otorgar estas Becas con banco Santander Río, que colabora con la UNCA, tomamos la decisión de entregarlas a los estudiantes de Belén. Y estamos trabajando para llevar estas soluciones también a otras sedes. Nuestra idea es darle oportunidades a los jóvenes, hay mucho talento en Catamarca y a veces hay falta de recursos y estamos orientados a generar estas oportunidades para nuestros jóvenes qué sabemos son nuestro futuro.