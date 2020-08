Integrante de La Vorágine destacó el aporte de Federico Miranda al cancionero popular

Resulta poco usual que artistas de la trayectoria y talento como Luis Raúl Argerich - integrante de la banda La Vorágine - celebre y enaltezca el trabajo de su par, otro músico catamarqueño, Federico Miranda, y ponga en valor el aporte de este último al cancionero local.

En diálogo con LA UNIÓN, Argerich explicó: “Mis publicaciones, generalmente, están realizadas sobre datos aportados por las mismas personas homenajeadas, músicos (sin género ni sexo), amigos, a los cuales considero oportuno contribuir en hacerlos conocer o reconocer porque entiendo que “no se puede querer lo que no se conoce”, y creo que eso pasa en el ambiente musical de nuestra Catamarca, donde tenemos el aplauso fácil y la alabanza presta a lo foráneo, a las “modas” impuestas desde otros lares, y no le damos importancia a nuestras propuestas, muchas veces de superior calidad, pero escondidas en la falta de “producción” que condena a la chatura a nuestros exponentes. Mi acción no es más que una gota en ese océano”, expresó el artista.

El integrante de La Vorágine, días atrás, publicó en las redes sociales, a modo de homenaje, la cronología de los hechos artísticos que marcaron la vida del joven folclorista, Federico Miranda.



Antecedentes

Un 4 de agosto, nació en Catamarca el cantante y músico, Federico Miranda.

Actualmente, registra una trayectoria de 20 años en la música, “10 de solista...1 disco editado cuando cantaba en LA CUJA y uno como solista”.

Miranda representó a Catamarca por todo el país y también afuera. Asimismo, cantó con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, durante un visita que realizó el mandatario a nuestra provincia.

Además, conformó diferentes agrupaciones musicales y luego, en 2010, comenzó su carrera como solista.

“Recorrió toda la provincia y el interior del país llevando su mensaje, y en él, el amor por su tierra natal, a la cual representó desde sus comienzos; inclusive, en el vecino país de Chile, por donde realizó una extensa gira en el año 2014”, versa el escrito que publicó Argerich.

Cabe recordar, que Miranda editó bajo el título “Tiempo de andar”, un disco que contiene una recopilación de canciones, con una amplia variedad de temáticas y ritmos, zambas, huaynos, chacareras, gatos, vidalas, cuecas y hasta una balada, “La Chaya del Poncho” de Selva Gijena, “Zamba de El Rodeo” del Pedro.

“Tiempo de Andar” es una producción independiente y fue grabada íntegramente en Catamarca, en el estudio “La Fusa” de Miguel Zaffaroni, masterizado en Córdoba, en el estudio “Jade” de Javier Pedrocca y editado en Buenos Aires, en la replicadora “MasterDisc”.

Los músicos que participaron en la grabación fueron, en su mayoría, de Catamarca: Leonardo Eschmuller, Miguel Zaffaroni, Luis Bazán, Javier “Lulo” Machado, Enzo Zelarayan, Antonio Serrano, Pablo Reinoso, Sebastián “Zurdo” Rodríguez y Ariel Fernández.

El disco fue declarado de “Interés Cultural” por la Cámara de Senadores de la Provincia.

Se presentó en 7 oportunidades en la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho (2012-2018), donde fue premiado y logró mención de “DESTACADO” en las 2 primeras ediciones.

Miranda fue designado para grabar el “Himno oficial del Festival Nacional e Internacional del Poncho” en el año 2012 y 2013, e invitado a interpretar dicho himno en la apertura de las ediciones 2012, 2013, 2014 y 2015.

En el año 2015, fue declarado “Embajador Cultural” de nuestra provincia por la Secretaría de Cultura, y fue el encargado de presentar nuestra Fiesta del Poncho en la FERINOA 2015, en la provincia de Salta y en la presentación oficial, realizada en Capital Federal.

Además, participó como invitado en el disco “En esta tierra vivo” (2013), de Cololo Macedo y en el disco “Catamarcanos” (2015), de Federico de la Vega.

“Sin dudas, un joven valor que aún no toca su cielo, pero de una magnífica trayectoria y, además, muy querido en el ambiente musical de Catamarca”, fue una de las frases que publicó en sus redes sociales Argerich, como homenaje y reconocimiento a Miranda.