Interescolares 2022 "Ricky Maza": Pomán, Capayán y Ambato con representantes para la instancia provincial

En el marco de los Juegos Interescolares 2022 “Ricky Maza” que el Ministerio de Educación, bajo la coordinación de la Dirección de Educación Física, Salud, Deporte y Recreación, realiza en toda la provincia, se llevó a cabo la instancia departamental en Capayán, Pomán y Ambato, donde se definieron los representantes en las distintas categorías y deportes que forman parte de este evento.

Los alumnos de Capayán dieron inicio a los desafíos en instalaciones de la Escuela Secundaria N° 44 “Jorge Luís Borges” de Miraflores, con una amplia convocatoria y participación de las instituciones educativas del norte del departamento, quienes disputaron un lugar en la final de futsal masculino sub 15 y sub 17. En esta etapa, participaron la escuela anfitriona, la Escuela Secundaria N° 9 “Gral. Guillermo Brizuela”, Escuela Secundaria N° 45 “Pte. Sarmiento” y anexo II Capayán, Escuela Secundaria Agrotécnica de Nueva Coneta, Escuela Rural 10 de Concepción, Escuela Rural 11 de Los Ángeles, donde se consagraron como finalistas en futsal sub 15, la Escuela Secundaria N°44 y en la categoría sub 17, la Escuela Secundaria N° 9.

En la segunda jornada de los Interescolares, que se llevó a cabo en el polideportivo de Chumbicha, las escuelas participantes se enfrentaron en la segunda llave a la final, donde las instituciones que disputaron su lugar en el podio, fueron la Secundaria N° 72 y su anexo, Rural N° 9 “San Martín”, el Colegio Privado “Clorinda Orellana Herrera”, resultando con finalista en fustal masculino sub 15, los representantes del Colegio “Clorinda Orellana Herrera” y en la sub 17, la Secundaria N° 9. En tanto que en la rama femenina de Futsal, solo se presentó la categoría sub 17, consagrándose la Escuela Rural de Los Ángeles como las flamantes campeonas.

En tanto que en Ambato, se definió la disciplina futsal femenino, donde en la categoría 17, las alumnas de la Escuela N°35 de Los Varela, resultaron finalistas. Mientras que en futsal masculino, sub 15 y sub 17, los estudiantes de la Escuela Secundaria N°34 de El Rodeo se quedaron con ambos puestos.

Asimismo, en Pomán, donde se registró una gran convocatoria de jóvenes que disputaron las plazas en handball, vóley, beach vóley, paddle, futsal, básquet y básquet 3x3, se clasificaron los representantes de las siguientes instituciones educativas:

Femenino

Vóley sub 19: Esc. Sec. de Arte Especializada N° 2

Vóley Playa sub 18: Esc. Sec. N° 20 “Almirante Guillermo Brown”

Handball sub 14: Esc. Sec. N° 63 “San Luis Gonzaga”

Handball sub 16: Colegio “Juan Cayetano Bianchi”

Básquet 5 vs 5 U 15 y U18: Esc. Sec. N° 63 “San Luis Gonzaga”

Básquet 3vs 3 U15: Esc. Sec. Rural N° 18

Básquet 3 Vs 3 U17 Y U19: EPET N° 8

Masculino

Vóley sub 15: Esc. Sec. N° 20 “Almirante Guillermo Brown”

Vóley sub 19: Esc. Sec. N° 63 “San Luis Gonzaga”

Beach Vóley sub 15: Esc. Sec. N° 63 “San Luis Gonzaga”

Beach Vóley Sub 18: Esc. Sec. N° 63 “San Luis Gonzaga”

Handball sub 14 Y sub 16: Colegio “Juan Cayetano Bianchi”

Básquet 5 Vs 5 U15: Esc. Sec. N° 20 “Almirante Guillermo Brown”

Básquet 5 Vs 5 U18. Esc. Sec. N°63 “San Luis Gonzaga”

Básquet 3 Vs 3 U 15: Esc. Sec. N° 75 Centro Polivalente de Arte Pomán

Básquet 3 Vs 3 U 17: Esc. Sec. Rural N° 18

Básquet 3 Vs 3 U 19: Colegio “Juan Cayetano Bianchi”

Paddle Sub 17 Y Sub 19: Esc. Sec. N° 75 Centro Polivalente de Arte