Irregularidades en el Huaina Huasi: denuncian desmanejo económico y desamparo de los menores

Luego que se visibilizara la grave denuncia por irregularidades edilicias en las instituciones que maneja el Ministerio de Desarrollo Social, el gremio que nuclea al Personal Civil de la Nación amplió los hechos informados en la jornada de ayer y que Diario La Unión detalló.

Claudia Espeche, secretaria general de UPCN amplió lo dicho y apuntó no solo a las falencias edilicias y a las condiciones en las que deben trabajar sus afiliados sino que marcó el desamparo que pasan los menores que viven en estas instituciones. En este sentido destacó que el abandono “desde el Estado es tremendo. Los chicos nos tienen ropa viven de los que se les da de donaciones. No tienen elementos de higiene personal. El Huaina Huasi pasó mucho tiempo sin gas y los empleados han tenido que comprarla”. La gremialista con pesar marcó: “es muy feo y muy triste ver la situación en la que están ellos”.

Presupuesto

Luego apuntó al manejo económico de estos espacios indicando que los encargados de las instituciones son quienes se manejan en directo con los proveedores para así gestionar los alimentos y esto en función de lo que sería la falta de pago de Desarrollo Social. “Las gestiones las hacen los encargados, que pueden ser empleados de planta o precarizados, con los proveedores para ver si consiguen la mercadería porque como no les pagan ya no les quieren fiar. Y el presupuesto en estos hogares, estamos hablando de más de 1 millón de pesos y de repente la plata no está”, denunció Espeche en diálogo con Radio Valle Viejo.

Los colchones donde deben dormir los menores

A este panorama complejo agregó “Huaina Huasi tiene hasta presupuestado un vehículo para llevar a los chicos a la escuela y los menores no van a la escuela porque no tienen en que llevarlos”.

Baños inundados

La nota presentada ante el organismo que dirige Maximiliano Rivera el pasado jueves, aún no obtuvo respuesta y en función de esto desde el gremio indicaron que hacer el relevamiento de las falencias edilicias y el estado de los trabajadores y los menores, ha valido que los afiliados sean amenazados. “En el complejo Huaina Huasi como en el Sipa Huasi es lamentable la situación edilicia. Son muchísimos los años de deterioro y los reclamos de parte de los encargados son incesantes y muchos de los trabajadores han sido amenazados. Directamente les dicen que si le cuentan al gremio después no los van a dejar entrar”, finalizó.