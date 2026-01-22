  • Dólar
  • BNA $1405 ~ $1455
  • BLUE $1480 ~ $1500
  • TURISTA $1826.5 ~ $1826.5

25 C ° ST 25.03 °

Unión Radio 91.3 en vivo

El tiempo

Jueves en Catamarca: así va a estar el clima

La jornada estará marcada por el ascenso de la temperatura y la inestabilidad. Se esperan máximas superiores a los 30 grados y probabilidad de precipitaciones. ¿Y el viento?.

22 Enero de 2026 07.47

El pronóstico del tiempo para este jueves en Catamarca anticipa una jornada típicamente veraniega, con condiciones mayormente nubladas durante gran parte del día, temperaturas elevadas y posibles chaparrones hacia la segunda mitad de la jornada.

Durante la madrugada se registró la mínima de 24 grados y el viento comenzó a mostrar una leve intensidad.

En horas de la mañana el cielo estará, según el SMN, mayormente nublado y con temperaturas en ascenso y baja probabilidad de lluvias. Se espera que la temperatura alcance los 27 grados, con vientos persistentes del Noreste, con una intensidad de hasta 31 km/h y ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

El mayor cambio en las condiciones meteorológicas se producirá durante la tarde, cuando el pronóstico indica la aparición de chaparrones aislados. La probabilidad de precipitaciones aumentará hasta un rango de 10 a 40 por ciento, en un contexto de temperaturas elevadas, con una máxima estimada en 32 grados. El viento continuará soplando del Noreste, y con la misma intensidad de la hora anterior, lo que podría generar una sensación térmica variable en distintos puntos de la ciudad y el Valle Central.

Hacia la noche, el cielo se mantendrá inestable, con chances de tormentas aisladas. La temperatura descenderá hasta los 28 grados, mientras que el viento volverá a intensidades moderadas, entre 13 y 22 km/h, manteniendo la orientación que tuvo a lo largo de todo este jueves.

En síntesis, Catamarca atravesará un jueves caluroso, con nubosidad variable y chances de lluvias aisladas, especialmente durante la tarde y la noche.
 

Tags
Catamarca Clima Catamarca Lluvias SMN verano

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también