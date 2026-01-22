Jueves en Catamarca: así va a estar el clima

El pronóstico del tiempo para este jueves en Catamarca anticipa una jornada típicamente veraniega, con condiciones mayormente nubladas durante gran parte del día, temperaturas elevadas y posibles chaparrones hacia la segunda mitad de la jornada.

Durante la madrugada se registró la mínima de 24 grados y el viento comenzó a mostrar una leve intensidad.

En horas de la mañana el cielo estará, según el SMN, mayormente nublado y con temperaturas en ascenso y baja probabilidad de lluvias. Se espera que la temperatura alcance los 27 grados, con vientos persistentes del Noreste, con una intensidad de hasta 31 km/h y ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

El mayor cambio en las condiciones meteorológicas se producirá durante la tarde, cuando el pronóstico indica la aparición de chaparrones aislados. La probabilidad de precipitaciones aumentará hasta un rango de 10 a 40 por ciento, en un contexto de temperaturas elevadas, con una máxima estimada en 32 grados. El viento continuará soplando del Noreste, y con la misma intensidad de la hora anterior, lo que podría generar una sensación térmica variable en distintos puntos de la ciudad y el Valle Central.

Hacia la noche, el cielo se mantendrá inestable, con chances de tormentas aisladas. La temperatura descenderá hasta los 28 grados, mientras que el viento volverá a intensidades moderadas, entre 13 y 22 km/h, manteniendo la orientación que tuvo a lo largo de todo este jueves.

En síntesis, Catamarca atravesará un jueves caluroso, con nubosidad variable y chances de lluvias aisladas, especialmente durante la tarde y la noche.

