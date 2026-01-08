Jueves pasado por agua: así va a estar el clima en Catamarca

Catamarca tendrá un jueves marcado por la inestabilidad climática, con tormentas de variada intensidad a lo largo de todo el día, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Las condiciones adversas se mantendrán desde la madrugada hasta la noche.

Durante la madrugada, además de registrarse la mínima de 20 grados, hubo tormentas aisladas y sopló levemente un viento del sector Norte.

Ya por la mañana, el escenario climático se tornará más complejo, con tormentas fuertes que podrían estar acompañadas de intensa actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos. La temperatura ascenderá levemente a los 23 grados, mientras que el viento rotará al sector Sur, incrementando su intensidad con velocidades de entre 23 y 31 km/h. Además, se prevén ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

En horas de la tarde, continuará la probabilidad de tormentas fuertes, con una temperatura máxima estimada en 27 grados. El viento persistirá desde el Sur, con intensidades similares a las registradas durante las primeras horas, lo que podría generar una sensación térmica algo más baja en momentos de lluvia intensa.

Hacia la noche, las condiciones de inestabilidad se mantendrán y la temperatura descenderá hasta los 24 grados. El viento seguirá soplando del mismo sector, con velocidades de entre 23 y 31 km/h, y se esperan nuevamente ráfagas de hasta 50 km/h, lo que podría provocar inconvenientes puntuales.

La inestabilidad, según el SMN se mantendrá con estas condiciones no solo a lo largo de esta jornada sino que se extenderá hasta el viernes.