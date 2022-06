La Banda de Música, si no obtiene respuesta, no participará de los actos de la fundación de la Capital

La medida de fuerza iniciada por los integrantes de la Banda de Música de la comuna capitalina no solo se mantiene sino que amenazan con agudizarla, de no obtener respuesta a los reclamos que vienen formulando desde hace siete años. Los cuarenta y tres trabajadores involucrados en la protesta, cuentan con el apoyo del SOEM, y ya advirtieron que de mantenerse el silencio y la inacción de parte de la responsable de la Secretaría de Educación y Cultura, Lic. Patricia Saseta, no solo endurecerán el conflicto sino que además no se presentarán en el acto del 5 de Julio, fecha en la que se celebra la fundación de la ciudad Capital.

Los trabajadores que se encuentran protestando en el Teatro del Sur porque desde hace siete años no cuentan con indumentaria apropiada para la función que desempeñan y además, el espacio de trabajo no es el apropiado para las tareas que desempeñan, recibieron un contundente apoyo desde el SOEM.

La secretaria gremial del sindicato, Lic. Ivon Ceballos respaldó la protesta y recordó que el reclamo lleva años sin obtener respuesta. En cuanto a los planteos, indicó “hace dos meses que venimos planteando instancias de dialogo, sobre todo cuando firmamos un acta acuerdo con la secretaria del área y como la misma no se cumplió, es que se iniciaron las medidas de fuerza. La paciencia de los compañeros llegó a un límite y es razonable. A estas alturas necesitamos respuestas concretas y basta de promesas”.

La gremialista, en diálogo con Radio Valle Viejo, marcó el profesionalismo de los integrantes de la Banda, indicando que “ellos son en extremo profesionales y participan en cada acto formal que propone el Ejecutivo municipal”. Y acotó “ese profesionalismo debe ser respetado. Nosotros advertimos a la Lic. Saseta que de no haber respuesta íbamos a iniciar medidas de fuerza y ella nos respondió que estaba ´tranquila´. Pues bien, nosotros también estamos tranquilos y como no hay respuesta, se van a mantener las medidas de fuerza y además, se van a endurecer”.

Ceballos, en este sentido adelantó que tras mantener la opción de asistencia al lugar de trabajo pero sin realizar los ensayos ni presentarse a los eventos que están agendados, el paso que sigue ahora es “manifestarnos en frente del Palacio Municipal”. La gremialista luego indicó que los integrantes de la Banda, que en su mayoría son trabajadores de planta permanente y otros están en calidad de becados, a la fecha sostienen su labor pagándose de su propio bolsillo el mantenimiento de los instrumentos y el traslado a los lugares de los eventos.

Acto del 5 de Julio

En vista a la proximidad del nuevo aniversario de la fundación de la ciudad Capital, que será el 5 de Julio próximo, desde el gremio ya advierten que los músicos no se van a presentar al acto si no hay respuesta a los pedidos que vienen formulando.

En este sentido, la secretaria gremial del SOEM fue clara y dijo: “si no se solucionan los reclamos de los compañeros, la Banda de Música no va a participar de este acto. Desde la semana pasada ya no están ensayando y por esto y por todo lo que se viene pidiendo y no tiene a la fecha una respuesta, ellos no van a participar”.