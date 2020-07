La CONADU Histórica reclama el protocolo de regreso y la consulta a los padres y alumnos

El tema del regreso a clases se mantiene presente en la agenda de los gremios y del Ejecutivo provincial. La Intersindical sigue evaluando el protocolo proporcionado por el Ministerio de Educación, mientras ayer el primer mandatario volvió a indicar que el retorno a la presencialidad se dará, pero para las escuelas de Periodo Especial. (Ver Recuadro). De esta manera, reitera un concepto ya anunciado, pero en el mientras tanto, docentes informaron a Diario LA UNIÓN que le han sido requeridos informes edilicios y listados de docentes, para poder chequear quiénes pertenecen a los grupos de riesgo.



En la UNCa

El otro ámbito educativo, que está a la expectativa de los pasos que se van a dar, es el universitario. Allí, los gremios no fueron ni convocados ni informados de los pasos y medidas que se tomarán ante un eventual retorno a las aulas. Así lo aseguró Fernando Morales, de la CONADU Histórica, quien en declaraciones radiales aseguró: “Nosotros nunca hemos sido convocados”. En cuanto al regreso, el gremialista planteó que el escenario universitario es mucho más complejo y detalló que, para iniciar un análisis, se debe tener en cuenta la población estudiantil que cada Facultad posee. “No podemos comparar una Facultad de Derecho, que en un salón puede haber hasta 150 personas, con otras Facultades, como Biología, Matemática o Arqueología, donde los alumnos se reducen a 6 u 8. Es por eso que pedimos construir ese protocolo por medio de una mesa paritaria local”.

Morales fue más allá y apuntó sobre la nueva normalidad que se plantea en el sistema educativo y señaló: “Entramos a una nueva etapa o nueva normalidad, que hay que empezar a construirla. Porque no se trata solo de volver a las aulas, echar un poco de alcohol en gel en las manos y lavar los pisos con lavandina. Creo que hay otras circunstancias y recomendaciones, sobre todo en casos donde se juntan 60 o 70 personas en un aula”.

Un punto de vista, que es reclamado por todos los gremios educativos, ya sean nacionales o provinciales, es el que está referido a la visión de los padres y a los alumnos sobre el regreso a la presencialidad. La Intersindical docente ya hizo hincapié en esto y ahora, desde la CONADU Histórica, se reitera la idea, por cuanto estiman que estos sectores no tienen seguridad y confianza sobre el retorno. “Hay que ver si los padres están dispuestos o no a enviar a sus hijos con esta nueva normalidad, para que sigan el cursado”, finalizó.