La crisis en Fiambalá se agudiza tras la renuncia de los médicos venezolanos

Es acuciante la situación sanitaria en la principal localidad del departamento Tinogasta. A lo acontecido por la polémica del faltante de ambulancia en el partido de la Liga Fiambalense, lo que finalmente le costó la vida a un joven jugador de 18 años, se le añade una nueva polémica. Ahora se conoce que los profesionales de nacionalidad venezolana llevados a Fiambalá durante la gestión del entonces titular de la cartera sanitaria, Dr. Ramón Figueroa Castellano, decidieron emigrar en búsqueda de una mejor situación laboral.

La noticia ha caído como un balde de agua fría en las comunidades de Medanitos, Palo Blanco y sus alrededores, consigna Multimedios Abaucán, detallando que los renunciantes son la Dra. Mariela Velázquez, en Medanitos, y el Dr. Freddy Mago, en Palo Blanco. Ambos médicos habían llegado a estas localidades para cubrir el largo faltante de un médico permanente.

Los profesionales, quienes no solo brindaban atención sanitaria, sino que además se habían ganado el aprecio de la comunidad por su entrega, ahora se ven forzados a emigrar hacia el sur del país en busca de mejores condiciones laborales y económicas. "No es solo el sueldo, es la falta de recursos, la escasez de medicamentos, y la imposibilidad de derivar pacientes adecuadamente", comentaron vecinos. Esta salida no se queda en el estupor, sino que genera enojo.

Según el medio fiambalense, la comunidad culpa a las autoridades provinciales de "abandonar a su suerte" a las localidades más remotas de esta localidad.

Sumando críticas

Este hecho es aislado, sino que es parte de un delicado cuadro de situación, el que sigue poniendo en el ojo de la tormenta al Área Programática N° 15. Todas las miradas apuntan contra la administración de Hilda Quinteros señalando en ella no solo la incapacidad de retener profesionales de la salud, sino también el malestar por la prestación de los servicios sanitarios básicos. Vecinos y trabajadores de la salud cuestionan su gestión, a la que acusan de negligente.

La partida de los médicos venezolanos, según el medio fiambalense podría disparar una cadena de renuncias de no mediar medidas urgentes. "Los pocos médicos que están acá se van porque no hay incentivos ni condiciones dignas", afirman vecinos consultados. Estos refieren que el éxodo de profesionales continuará si no se cambia la dirección del Área Programática y se mejora la gestión de la salud pública en la región.

¿Qué pasará en Medanitos y Palo Blanco?

Las localidades del norte de Fiambalá son la puerta de zonas aledañas que dependen de sus centros de salud. Desde Palo Blanco, se atienden poblaciones como Punta del Agua, Chuquisaca, La Mesada, Aguas Negras y Las Papas. Medanitos, por su parte, debe dar respuesta a comunidades como Tatón, La Puerta de Tatón, La Primavera y Río Grande, con el agravante de que muchas veces estos médicos se veían obligados a cubrir guardias en el Hospital Dr. Luis Agote de Fiambalá ante la falta de personal.

La renuncia de los profesionales, indican que deja a las comunidades en una situación de extrema vulnerabilidad. "Es un verdadero drama lo que estamos viviendo. Los médicos se van porque el gobierno los abandona, y los vecinos quedamos desprotegidos", concluyen los habitantes.