ISAC abre inscripciones 2026: carreras gratuitas de Arte y Comunicación con validez nacional

El Instituto Superior de Arte y Comunicación (ISAC) mantiene abiertas las inscripciones para su oferta académica 2026, integrada por Profesorados Artísticos y Tecnicaturas vinculadas al campo de la Comunicación y la Cultura, todas de cursado totalmente gratuito y con validez nacional. La propuesta está dirigida a quienes deseen formarse para crear, comunicar y enseñar, con títulos que habilitan tanto el desempeño profesional en el ámbito público y privado como la autogestión y, en el caso de los profesorados, la docencia en educación formal y no formal.

El ISAC es un instituto de formación superior ubicado en San Martín y Alem de la capital catamarqueña, y se consolida como un espacio de referencia en la formación artística y comunicacional en la provincia.

Oferta académica 2026

La propuesta académica del ISAC abarca un amplio abanico de carreras técnicas y docentes.

Entre las Tecnicaturas se encuentran:

Comunicación Social orientada al Desarrollo Local

Producción y Dirección de Radio y Televisión

Gestión Sociocultural

Locución Integral

Bienes Culturales en Artes Visuales

A ello se suman los Profesorados Artísticos en:

Teatro

Música

Artes Visuales

Danza

Tanto las tecnicaturas como los profesorados otorgan títulos con validez nacional, que habilitan a trabajar en instituciones públicas, privadas y en la autogestión profesional. En el caso de los profesorados, la titulación permite ejercer en la educación formal y no formal, en sus distintos niveles y modalidades.

Curso introductorio y modalidad de cursado

El curso introductorio se dictará del 25 al 31 de marzo, según el turno elegido por los aspirantes:

Turno mañana: de 8 a 11 hs

Turno tarde: de 15 a 18 hs

Las carreras se desarrollan en turnos mañana y tarde, según la propuesta específica, lo que amplía las posibilidades de organización para los estudiantes.

Cómo inscribirse

Las preinscripciones pueden iniciarse de manera virtual a través del sistema SIU Guaraní, disponible en la página web oficial del ISAC: https://isac-cat.infd.edu.ar/sitio/siu-guarani/

Luego, la inscripción debe completarse de forma presencial en la sede del instituto, ubicada en Avenida Alem y San Martín, de lunes a viernes en los siguientes horarios:

De 7 a 13 hs

De 15 a 22 hs

La documentación requerida incluye:

Copia de DNI (frente y dorso)

Copia de Partida de Nacimiento

Original y copia del Título de Nivel Medio

Dos fotos 4x4

Carpeta colgante

Copia de inscripción SIU GUARANI Catamarca

Asimismo, los mayores de 25 años que no hayan terminado el secundario también pueden inscribirse en la oferta académica del ISAC, debiendo consultar en el instituto los requisitos específicos.

Tecnicaturas: comunicación, cultura y medios

La Tecnicatura en Comunicación Social asume un enfoque basado en la comunicación entendida como herramienta y estrategia de desarrollo comunitario. Habilita a desempeñarse en el sector público y privado, en el sistema de medios y en espacios de comunicación institucional y comunitaria. La propuesta se organiza en talleres, seminarios y prácticas profesionalizantes orientadas a la elaboración de piezas comunicativas en medios escritos y audiovisuales. Tiene una duración de 3 años y se dicta en turnos mañana y tarde. El ISAC cuenta con diversos convenios con entidades oficiales y medios de comunicación para facilitar experiencias de aprendizaje.

La Tecnicatura en Gestión Sociocultural, de 3 años y turno tarde, forma profesionales capaces de diseñar, gestionar, ejecutar y evaluar proyectos socioculturales en ámbitos estatales, privados y de la sociedad civil, interviniendo en sectores como turismo, actividades recreativas y culturales.

La carrera de Productor y Director para Radio y Televisión, con respaldo y aval del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), forma realizadores integrales de productos multimediales. Sus egresados pueden dirigir producciones audiovisuales con criterios de calidad comunicacional, técnica y artística. Duración: 3 años, turno tarde.

La Carrera de Locutor Integral, también con título del ISER, capacita profesionales para desempeñarse en el dinámico escenario de los medios de comunicación y promover proyectos propios. Se enfoca en el uso de la voz como herramienta fundamental de expresión, articulando formación técnica y cultural. Duración: 3 años, turno tarde.

La Tecnicatura de Bienes Culturales en Artes Visuales propone una formación técnica profesional única en la provincia, orientada a la producción de bienes culturales en disciplinas como Cerámica, Textiles, Pintura, Escultura y Grabado, aplicadas a la producción y comercialización. Está pensada para quienes, con inclinaciones artísticas, no se sientan motivados por la formación docente.

Profesorados artísticos con prácticas institucionales

Los Profesorados tienen una duración de 4 años e incluyen prácticas en distintas instituciones educativas. La titulación habilita a dar clases en los niveles inicial, primario, secundario y especial, tanto en educación formal como no formal.

Artes Visuales: formación en dibujo, pintura, escultura, fotografía, cerámica y grabado, combinando producción artística y enseñanza.

Música: práctica pedagógica de mediación cultural en contextos diversos.

Teatro: capacitación para la enseñanza en distintos niveles y para el diseño de proyectos educativo-teatrales.

Danza: formación en el rol docente y dominio conceptual y experiencial del lenguaje de la danza.

Para mayor información, los interesados pueden acercarse al ISAC o consultar los planes de estudio en el sitio www.isac.cat.infd.edu.ar.