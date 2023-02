"La educación superior está en riesgo": Docentes Autoconvocados del IES Recreo en contra de nuevas disposiciones

Este viernes Docentes Autoconvocados de diferentes Anexos del Instituto de Educación Superior de Recreo manifestaron su repudio a las nuevas disposiciones respecto a la Educación Superior a través de un duro comunicado acusando el cierre de sedes y la apertura únicamente de una sola carrera en sedes anexo. “Ponen en riesgo el acceso a la Educación Superior en Comunidades del Departamento de La Paz.” denunciaron y criticaron un “recorte y ajuste sobre el presupuesto educativo”.

El Comunicado completo

"Docentes Autoconvocados de diferentes Anexos del IES de Recreo, nos proclamamos en contra de las nuevas disposiciones que ponen en riesgo el acceso a la Educación Superior en Comunidades del Departamento de La Paz.

En la primera reunión de Personal del corriente ciclo lectivo, nos han informado sobre la no apertura de Carreras en sedes anexo dejando a jóvenes y adultos sin oportunidades de formación Profesional.

Como es de público conocimiento muchos de nuestros jóvenes y adultos no tienen acceso directo a los Institutos de formación profesional debido a las distancias entre su lugar de residencia y la Instituciones Educativas, razón por la cual se han creado las sedes anexos en diferentes comunidades (Ancasti, San Antonio, Icaño, Esquiú, La Guardia, Quiros, etc.) a fin de brindar oportunidades formativas y garantizar el derecho a una educación plena y de calidad. Esta democratización de la Educación Superior no sólo ha sido la puerta de ingreso a la profesionalización de nuestros jóvenes, sino que también ha sido promotora de profesionales comprometidos con su territorio.

Muchos docentes que se han formado en nuestro IES han generado espacios de construcción y participación ciudadana, fortaleciendo nuestra identidad regional y local, así como también nuestro sentido de pertenencia.

En otro sentido, somos los docentes que a pulmón sostenemos cada sede y espacio académico viajando kilometros, desplazándonos por zonas inhóspitas, sin cobertura ni seguro ya que esperamos tiempos insostenibles para que nos den el alta y posteriormente se haga efectivo el pago de deudas por el trabajo realizado. Con todo esto en contra seguimos viajando, dando clases y sosteniendo lo que el Estado a descaro abandona.

Hoy nos sorprende que se ponga en tela de juicio nuestra tarea desde el argumento de alto nivel de ausentismo y solicitud de licencias. Seguramente existen algunas irregularidades, pero consideramos que el mismo estado cuenta con los organismos y las reglamentaciones pertinentes para el control y la regulación de las mismas.

Otro de los argumentos expuestos en dicha reunión es la baja matriculación en las carreras y la alarmante deserción de nuestros estudiantes. Lamentablemente nadie ha realizado una evaluación concreta sobre esta situación.

Cabe recordar que hace dos años la Pandemia nos llevó a reestructurar los modos de garantizar el acceso a la educación. En nuestro territorio, esta situación generó una altísima deserción debido a la falta de conectividad. Por otro lado, una vez finalizada la situación de emergencia, el reacomodarnos implicó mover carreras de un lugar a otros sin considerar la realidad de los estudiantes, quienes, además de haber quedado sin clases y a la espera de una respuesta nuevamente debían reacomodarse a las exigencias arbitrarias de la nuevas disposiciones directivas. Hay cohortes que han visto interrumpido su proceso formativo por dos años para luego sufrir el traslado de la carrera de su lugar de origen.

Actualmente continuamos con la situación de procesos interrumpidos por falta de cobertura de cargos, por traslado de carreras. Es decir, las carreras ya habilitadas no cuentan con las condiciones para garantizar un cursado completo. En otras sedes se han cerrado cohortes sin que los estudiantes hayan podido cumplimentar sus prácticas profesionales, lo que derivó en el interrupción de la carrera impidiendo a los mismos completar su formación profesional generando un desgaste de tiempo, recursos y el abandono total de su formación debido a la frustración que esto conlleva.

Todas estas situaciones fueron ajenas a los estudiantes y docentes ya que las mismas se definieron desde la gestión local y provincial perjudicando de manera directa a los estudiantes.

Nuestras sedes están en el abandono hace tiempo. No contamos con equipos de gestión administrativa ni con asistencia en tareas de mantenimiento y generalmente andamos por diferentes lugares a fin de conseguir el espacio adecuado para el desarrollo de la tarea Educativa.

Nos preguntamos entonces:

- ¿Se pretende abrir carreras centralizadas sin antes resolver las condiciones en que se encuentran las carreras ya vigentes?

- ¿Se excluye a las comunidades más vulnerables al acceso a su formación profesional?

- ¿Se precariza el trabajo docente generando nuevas carreras que implican la reapertura de concursos y el nombramiento de nuevos cargos cuando aún no se ha garantizado el proceso completo de las carreras en curso o no se han resuelto expedientes para que los docentes cobren por su trabajo y tengan la cobertura que corresponde?

El día de hoy hay carreras que tienen materias de 1er año sin cobertura, es decir, hay estudiantes que no han podido completar el primer tramo formativo.. ¿No sería más efectivo sostener las carreras en sede hasta garantizar el cursado del mapa curricular completo? Para garantizar trayectorias formativas completas?

Hay mucho para pensar y reflexionar. Debemos analizar y ser serios al momento de tomar decisiones que afectan a toda la comunidad educativa.

El Rector de nuestra institución ha informado que desde dirección de Nivel han exigido el recorte en Sedes para fortalecer la sede central y es esta situación en concreto la que pone al equipo de gestión y docentes en lugares opuestos sin dar solución real a las problemáticas que se generan por la responsabilidad del Estado y el vaciamiento educativo.

Esta situación con diferentes matices y particularidades es compartida por todos los IES, se está produciendo el cierre compulsivo de carreras y anexos con un propósito visible; recorte y ajuste sobre el presupuesto educativo.

Frente a todo esto, resulta necesario volver a la movilización y lucha, que ya supimos sostener contra el traspaso de los IES."