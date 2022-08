La entrevista de una jubilada que cobra la mínima se hizo viral: "Nunca creí volver a comer como cuando era chica"

El testimonio de una mujer que cobra la jubilación mínima se hizo viral en las últimas horas en las redes sociales por sus conmovedoras palabras: contó que, debido a sus bajos ingresos, en este último tiempo volvió a pasar hambre como cuando era una niña y vivía en la indigencia.

“Soy jubilada y cobro la mínima de autónomos, que no llegó a 40 mil pesos. Estoy entre los 37 y 38 mil”, reveló la señora en una entrevista en la calle. Efectivamente, el haber mínimo para los jubilados y pensionados actualmente se ubica en $37.525.

La mujer, que no reveló su nombre ni su edad, sumó más detalles sobre sus difucultades para sobrevivir con esos ingresos: “Vivo sufriendo privaciones, midiendo, buscando los precios. No compro marcas. Compro lo más barato. En los primeros días que cobro, cubro las cuentas básicas: el gas, la luz, el teléfono de línea y trato de mantenerlo. No tengo nada de tecnología. No tengo cable, no tengo televisión. Nada de eso, es todo de lo que una se puede privar”.

Conmovida por el testimonio de la jubilada, la cronista le consultó por su acceso a la comida. La respuesta fue muy triste: “Yo soy provinciana y me crié en la indigencia, en la pobreza. Comía salteado, una vez por día. A la noche, algo, un mate cocido con pan”, dijo en diálogo con A24.

Y completó, entre lágrimas: “Yo nunca creí que a mi vejez iba a volver a comer como cuando era chica. O sea, tuve un comienzo de vida terrible y un final terrible”.

Tras sus dichos, varios recortes de video con el testimonio de la jubilada se viralizaron en las redes. En cuestión de minutos, cientos de usuarios dejaron sus mensajes de indignación por la situación y enviaron palabras de apoyo a la mujer. Muchos, incluso, hasta se ofrecieron a darle una ayuda económica.