La Facultad de Humanidades realizó su primera colación de grado virtual

Esta tarde, en las instalaciones oficiales del rectorado de la UNCA, un total de 32 graduados de la Facultad de Humanidades de las carreras de Profesorado de Inglés; Traductorado Público Nacional en Inglés; Profesorado en Letras; Licenciatura en Geografía; Licenciatura en Historia; Licenciatura en Comunicación Social y Licenciatura en Gestión Educativa, participaron de la ceremonia de colación de grado desde sus hogares. La Mgter. Patricia Breppe, decana de la Facultad, junto al rector, Ing. Flavio Fama, destacaron la importancia y el valor agregado que genera esta nueva normalidad y experiencia.

También participaron del acto el vicedecano, Lic. Orlando Faustino Abarza, el secretario academico, Prof. Eduardo Román Gordillo, y, de manera virtual desde sus hogares, todos los secretarios del Equipo de Gestión y demás autoridades universtarias.

Luego de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, la Decana de la institución se dirigió a los 32 flamantes egresados con un cálido y emotivo discurso.

“Esta facultad, en cada acto de colacion de grados, actualiza su mision insitucional orientada a la formación de educadores e investigadores en las disciplinas de las Humanidades y las Ciencias Sociales. En esta oportunidad, dado el contexto de la pandemai, la realizamos de manera virtual -señaló Breppe-. Sabemos que ustedes, mayoritariamente, ingresarán al sistema educativo en sus diferentes niveles de formacion, y lo deberán hacer munidos de las potencialidades analíticas e interpretativas aprendidas, que les permitan renovar su pensamiento académico en este tiempo de pandemia global. Ciertamente, las Humanidades y las Ciencias Sociales deben plantearse el desafío de someter a discusion los modos consolidados y globalizados de concebir, imaginar y realizar los vinculos y las conexiones entre sujetos, pueblo y cultura”.

Más adelante, respecto de la educacion, dijo que “la tecnología constituirá la innovacion en la medida en que contribuya a mejorar los modos de aprendizaje y a generar la experiencia de mayor satisfaccion. Pero tambien, para que esto sea posible, es necesario que las instituciones educativas y el Estado en todas sus dimensiones, pueda promover la verdadera igualdad de oportunidades respecto al acceso a la conectividad y al acceso a la plataformas digitales de diferentes grupos sociales. Tenemos entonces desafíos existenciales, ontológicos, epistémicos y políticos acerca de la condición humana y sobre la convivencia social por el conjunto del mundo vivo en general”.

“Queridos graduados y graduadas, ustedes egresan de una universidad pública sostenida por todo el pueblo argentino. Nuestra patria los necesita siempre, y hoy más que nunca para que se constituyan en educadores e investigadores y para que impartan desde sus aulas físicas y virtuales, una formacion ética y epistémica que dé cuenta de las nuevas configuraciones societales de la postpandemia”, finalizó.

Por su parte, el rector Fama expresó: “Me he enterado que varios de nuestros egresados han continuado sus carreras en otros países. Felitaciones a ellos, un abrazo especial, teniendo en cuenta no solo esta situación excepcional sino también el desarraigo que significa trabajar en otro país. La pandemia nos ha obligado a hacer lo que tal vez no nos gusta hacer: no estar presentes, no poder saludarnos personalmente, no darnos un abrazo caluroso. Pero la Universidad Nacional de Catamarca está haciendo esfuerzos muy grandes para poder estar cerca de nuestros alumnos, y en este momento cerca de nuestros egresados. Son ustedes el testimonio de la calidad, la continuidad y la inclusión de la universidad pública argentina. Como rector me siento orgulloso de todos ustedes y les encomiendo el mandato que nuestra institución les da a todos nuestros egresados: trabajar con honestiad para la construcción de un opueblo más justo, más libre y más soberano”.

Posteriormente se procedió a tomar la jura a cada uno de los egresados y, con un marco diferente y particular, viajaron por las redes sociales los saludos y los aplausos de los familiares, dejando a un lado toda adversidad.

La realización del acto fue posible gracias al trabajo coordinado y en conjunto entre las áreas de Informática, Centro de Medios Audiovisuales de la UNCA, Direción de Protocolo de la UNCA y Protocolo de la Facultad de Humanidades, Personal Docente y No docente del Departamento Alumnos de esta facultad, entre otros. La transmisión fue emitida por los canales oficiales de la Universidad Nacional de Catamarca ?uncaTV, YouTube y Facebook.