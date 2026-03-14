Cuál es el mes ideal para plantar laurel en maceta

El mes de marzo es considerado por especialistas en jardinería como uno de los momentos más adecuados del año para plantar laurel, especialmente en macetas. Durante este período, las temperaturas comienzan a descender, pero el suelo todavía conserva parte del calor acumulado del verano, lo que favorece el desarrollo de las raíces.

Estas condiciones benefician particularmente al laurel, una de las plantas aromáticas más utilizadas tanto en jardines como en cultivos domésticos. Plantarlo en esta época permite que el arbusto se adapte con mayor facilidad antes de la llegada de las temperaturas más bajas del otoño y el invierno.

Además, en esta etapa del año la humedad ambiental suele ser más estable y la intensidad del sol disminuye, dos factores que ayudan a reducir el estrés que muchas plantas sufren al momento de ser trasplantadas.

Distintos manuales de cultivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) destacan que la temperatura del suelo es un elemento clave para el crecimiento de las raíces. Cuando la tierra mantiene cierto calor, las plantas tienen mayores posibilidades de adaptarse rápidamente, tanto en el jardín como en macetas.

En ese contexto, plantar laurel durante marzo puede ser una buena alternativa para quienes desean iniciar un pequeño cultivo aromático en el hogar.

Cómo plantar laurel en maceta

Para lograr un buen desarrollo de la planta, los especialistas recomiendan seguir algunos pasos básicos:

Elegir una maceta adecuada: se aconseja un recipiente de al menos 30 centímetros de profundidad, ya que el laurel necesita espacio suficiente para el crecimiento de sus raíces.

Preparar un sustrato con buen drenaje: una mezcla equilibrada puede incluir tierra fértil, compost y arena o perlita, lo que evita la acumulación de agua.

Ubicar la planta en el centro de la maceta: luego se debe rellenar con sustrato alrededor sin presionar demasiado la tierra, permitiendo que las raíces respiren.

Realizar un riego profundo después de plantar: esto ayuda a que el sustrato se acomode y a que las raíces entren en contacto con la humedad disponible.

Cuidados básicos del laurel

Para que el laurel crezca sano y fuerte, es importante tener en cuenta algunos cuidados esenciales:

Ubicación: colocar la maceta en un lugar con sol parcial o buena luz natural, lo que favorece el desarrollo de hojas aromáticas.

Riego moderado: mantener el sustrato ligeramente húmedo, evitando el encharcamiento.

Aporte de nutrientes: incorporar compost o materia orgánica una o dos veces al año para mejorar la calidad del suelo.

Buen drenaje: verificar que la maceta tenga orificios en la base para permitir la salida del exceso de agua.

Si se planta en marzo y se mantienen estos cuidados, el laurel puede adaptarse rápidamente y, en pocos meses, convertirse en una planta aromática fuerte y productiva, ideal para sumar sabor y aroma a la cocina durante todo el año.