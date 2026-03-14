Quedó habilitado el tránsito por RN 40, en la Quebrada de Belén

La Dirección Nacional de Vialidad informó que ya se encuentra habilitado el tránsito para todo tipo de vehículos en un tramo de la Ruta Nacional 40, a la altura de la Quebrada de Belén.

Según detalló el organismo, la circulación fue restablecida luego de trabajos realizados en la zona. No obstante, se solicitó a los conductores transitar con precaución a la altura del kilómetro 4.098.

En ese sector, personal y equipos de la repartición continuarán desarrollando tareas sobre la calzada, por lo que se recomienda reducir la velocidad y respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.