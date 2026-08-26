La Feria del Libro y el Ponchito vuelven en octubre al Predio Ferial: las fechas

Entre el 7 y el 11 de octubre, el Predio Ferial Catamarca volverá a concentrar dos de las principales propuestas culturales del calendario provincial: la 18º Feria Provincial del Libro Catamarca 2026 y el Festival del Ponchito.

Ambos encuentros se desarrollarán de manera simultánea durante las cinco jornadas, aunque cada uno contará con programaciones independientes y espacios diferenciados. La organización plantea, al mismo tiempo, una propuesta integral que permitirá al público recorrer las distintas actividades y acercarse a diferentes lenguajes y expresiones culturales.

La convivencia de ambos eventos permitirá que durante esos cinco días el Predio Ferial se convierta en un espacio de circulación de propuestas vinculadas con la literatura, la música, la danza, el teatro, el cine y otras disciplinas.

La programación buscará reunir, por un lado, la producción editorial catamarqueña y regional y la presencia de librerías y sellos editoriales de distintos puntos del país. En paralelo, el Ponchito volverá a poner en escena las expresiones artísticas de niños y niñas de diferentes localidades de Catamarca.

"De la idea a la palabra": el eje de la Feria del Libro

La 18º Feria Provincial del Libro tendrá como lema "De la idea a la palabra: los recorridos de la expresión". La consigna propone para esta edición una mirada sobre el vínculo entre pensamiento, lenguaje y creación, colocando en el centro el recorrido que realizan las ideas hasta encontrar en las palabras una forma posible de expresión.

En línea con ese concepto, la imagen elegida para representar la edición 2026 de la Feria muestra al cerebro y los recorridos del pensamiento, como representación de ese proceso en el que las ideas se construyen, se cruzan y encuentran en las palabras una vía de expresión.

Durante las cinco jornadas, la Feria reunirá la producción editorial catamarqueña y regional, además de librerías y sellos editoriales provenientes de distintos puntos del país.

La programación estará orientada a poner en circulación libros, autores y propuestas vinculadas con la literatura y con otros lenguajes culturales. El objetivo será generar espacios destinados al intercambio de ideas, la lectura y la construcción de conocimiento.

Literatura, teatro, música y múltiples lenguajes

La propuesta de la Feria del Libro no se limitará a la presentación de publicaciones. La programación contempla diferentes formatos y disciplinas que permitirán ampliar el recorrido del público por distintas expresiones culturales.

La convocatoria incluye propuestas vinculadas con:

Presentaciones de libros.

Charlas.

Rondas de lectura.

Espectáculos de narración.

Talleres y capacitaciones.

Muestras.

Conciertos y shows musicales.

Obras de teatro.

Performance.

Otras propuestas culturales.

La diversidad de formatos se integra al concepto general de la edición, que plantea una relación entre las ideas, las palabras y las distintas formas de expresión.

De este modo, el encuentro buscará poner en circulación no solo libros y autores, sino también propuestas que permitan abordar la cultura desde diferentes lenguajes y disciplinas.

El Ponchito vuelve a convocar a los niños

En paralelo con la Feria del Libro, el Festival del Ponchito volverá a reunir a las infancias catamarqueñas en torno a la música, la danza y otras expresiones artísticas. El encuentro tendrá como protagonistas a niños, niñas y adolescentes de Catamarca, quienes podrán mostrar sus producciones y compartirlas con el público durante las jornadas del festival.

La propuesta busca ofrecer un espacio para que las expresiones artísticas desarrolladas en diferentes localidades de la provincia puedan llegar al escenario y formar parte de una programación común.

El festival infantojuvenil Ponchito 2026 está destinado a participantes de entre 5 y 18 años, que podrán presentarse en las disciplinas de música y danza.

También podrán participar como delegaciones municipales, departamentales y/o regionales.

Convocatorias abiertas hasta el 6 de septiembre

La organización de ambos eventos está a cargo del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, que ya habilitó formularios online para que las propuestas catamarqueñas puedan postularse e integrarse a las respectivas programaciones.

Las dos convocatorias permanecerán abiertas hasta el 6 de septiembre. En el caso de la 18º Feria Provincial del Libro, pueden presentar propuestas editoriales, autores, narradores, talleristas y artistas. Las iniciativas podrán corresponder a las diferentes categorías contempladas por la convocatoria, entre ellas presentaciones de libros, charlas, rondas de lectura, espectáculos de narración, talleres, capacitaciones, muestras, conciertos, shows musicales, obras de teatro y performances.

El formulario de postulación para la Feria del Libro es:

Convocatoria Feria del Libro 2026

En el caso del Festival del Ponchito 2026, la convocatoria está destinada a niños, niñas y adolescentes de Catamarca de entre 5 y 18 años, con posibilidades de participación en música y danza y mediante delegaciones municipales, departamentales y/o regionales.

El formulario de inscripción para el Ponchito 2026 es:

Convocatoria Ponchito 2026