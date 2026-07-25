La Fiesta del Poncho prepara un cierre histórico con Fito Páez como protagonista

La 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho llegará a su última jornada el domingo 26 de julio con una programación diseñada para reunir expresiones diversas de la cultura argentina. La jornada final concentrará grandes referentes de la música popular, artistas catamarqueños, compañías de danza, experiencias vinculadas al turismo, propuestas gastronómicas y actividades audiovisuales que completan la agenda de uno de los encuentros culturales más importantes de la provincia.

El momento más esperado de la noche será la presentación, por primera vez en la Fiesta del Poncho, de Fito Páez, una de las figuras emblemáticas del rock nacional. El artista llegará a Catamarca con su show como parte de su gira Sale El Sol, en una actuación que será el broche de oro del escenario principal.

La presentación de Fito Páez está prevista para las 22 horas, por lo que se invita al público a asistir con tiempo para tomar ubicaciones. Las puertas del Salón Mayor abrirán a las 20 horas, dando inicio al operativo para recibir a quienes quieran formar parte de este cierre especial.

El folklore tendrá su gran final en El Patio

La última jornada también tendrá como protagonista al folklore argentino en otro de los espacios que más convocatoria logró durante la fiesta. El Chaqueño Palavecino, reconocido referente del género, será el encargado de cerrar el escenario de El Patio, un ámbito que reunió a numerosos artistas y una gran presencia de público a lo largo del encuentro.

Desde el mediodía estarán habilitados los food trucks, restaurantes y espacios gastronómicos, una alternativa para quienes quieran acercarse temprano y disfrutar de la propuesta culinaria antes de los espectáculos.

Además, desde las 14 hasta las 23 horas, será la última oportunidad para recorrer los stands de los más de 1800 expositores que integran los distintos espacios de feria, con una amplia muestra de productos, propuestas culturales y emprendimientos.

Escenario Mayor: una noche con música, danza y grandes artistas

El escenario principal iniciará su programación desde las 21 horas con una grilla que reúne diferentes expresiones artísticas:

Compañía de Danzas Meraki

Wilson Figueroa

Los Mellizos

María Paula Godoy

Fito Páez

Ballet Folklórico Rubinstein

Agustín Isasmendi

Estudio de Malambo Chúcaros

Vilma Palma e Vampiros

La diversidad de la propuesta permitirá recorrer distintas formas de expresión, desde la danza y el folklore hasta el rock nacional, consolidando una jornada de cierre con artistas de distintos estilos.

Una programación federal en cada espacio de la fiesta

El El Patio, con actividades desde las 15 horas, ofrecerá una amplia representación de la música y las danzas tradicionales:

Estudio A Pura Danza

Diego Sierralta

Hombre Viejo

Ballet Lihuel - Instituto de Arte Lisa

Grupo Zonda

Academia de Danzas Nativas y Tradicionales Renacer

Los Calchaquí

Freddy Romero

Delegación Departamental Fray Mamerto Esquiú

Pascual Gutiérrez

El Chaqueño Palavecino

Por su parte, el Mercado Cultural, desde las 16 horas, presentará una agenda con diferentes propuestas:

Academia Espíritu Gaucho

Julio Maidana

Brisas del Chamamé

Sonckoy Suma

Emilce Quinteros

Ballet Allpamasca

Carnavacopla

DJ Set

Los Aguirre Folk

Fran y Rocío

Los del Milagro

Turismo, identidad local y experiencias catamarqueñas

El Pabellón de Turismo, desde las 15 horas, será otro de los puntos destacados de la jornada final. Allí se desarrollarán propuestas artísticas, presentaciones de destinos y experiencias vinculadas con la identidad provincial:

Matías Ferreyra

Dúo Carrizo Saavedra

Ballet Folklórico Punto Joven

Dúo Nati Torres - Agustín Colom

UTHGRA - Pastelería de vanguardia con identidad local

Compañía de Danzas Femeninas Sinchi Warmi - Mujer Fuerte

El Rodeo - Destino Trekking

Exequiel Castro y su Conjunto

Huellas Norteñas Catamarca

Fray Mamerto Esquiú - Presentación de oferta turística

Grupo Trébol - Nica González

Ewayá Folk

La propuesta reunirá música, danza, gastronomía y promoción turística, con el objetivo de mostrar distintos aspectos de la cultura catamarqueña.

Poncho Audiovisual: cine, animación y cruces artísticos

La programación audiovisual tendrá su propio espacio con actividades durante la tarde y la noche.

El Ponchito Audiovisual se desarrollará de 15 a 18 horas e incluirá la Muestra Festival de Animación PLUM!, proveniente de Tafí del Valle, Tucumán.

Luego, de 19 a 22 horas, llegará la propuesta "Cine y Teatro: una experiencia en desarrollo", un espacio de cruce entre grupos y lenguajes artísticos. La actividad contará con la presentación de la obra "Un bar de lágrimas", de La Dulcera Teatro y Fabricio Diaco, además de una charla con sus protagonistas.

Información y acceso a la última jornada

Toda la información sobre la fiesta se encuentra disponible en fiestadelponcho.gob.ar. Las entradas pueden adquirirse en universotickets.com o en las boleterías del Estadio Bicentenario, que funcionan de 14 a 22 horas.

Con una agenda que reúne a referentes nacionales, artistas locales, propuestas culturales y espacios para disfrutar en familia, la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho cerrará su edición con una jornada que promete reunir todas las expresiones que forman parte de su identidad.