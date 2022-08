La Intersindical se declaró el alerta y calificó de "nulos" los concursos para rectores de los IES

Los cambios que está proponiendo la cartera educativa y que acompaña el Ejecutivo con la iniciativa de una consulta sobre la realidad del sector en toda la provincia y con todos los interesados, no está teniendo en la previa, el acompañamiento que se podía esperar. Luego que los directores de escuela de toda la provincia se organizaran por primera vez para manifestar su oposición a los cambios y plantear la preocupación por lo que sucederá con los concursos de cargo, ahora y de manera formal, se ha expresado la Intersindical acompañando este punto y marcando fuerte su pensamiento en otros aspectos educativos.

Es así que, luego de la reunión que se mantuvo en la mañana de este jueves, adelantaron a La Unión que presentaron una nota a la ministra de Educación donde le advierten que están analizando “medidas de acción directa” . Esto por cuanto están marcando “vicios” en los llamados a concursos y en la implementación de las denominadas Jornada completa y extendida.

Respecto a lo primero, los gremios marcaron con dureza que el llamado a Concurso para los IES en el cargo de directivos, y tal como ya lo había hecho primero ATECa planteando una impugnación, ahora en su totalidad ellos consideran que es “nulo de nulidad absoluta” por cuanto la convocatoria no tuvo la participación de los gremios y además el acto en sí mismo tiene “vicios”. En este sentido vale recordar que en la anterior reunión de paritaria y así consta en el acta que firmó el Ministerio de Educación y se comunicó oficialmente de esta manera, se acordó que los sindicatos iban a ser informados en la previa y ser parte de las juntas que definen los concursos de cargo. Esto no solo no habría sucedido, sino que se han estado sumando una serie de irregularidad, muchas de las cuales ya se hicieron observar en las instancias correspondientes.

Otra de las definiciones fuertes del encuentro de hoy y que se le comunicó a la titular de la cartera educativa es lo referido a la Jornada completa o extendida. En este sentido, las entidades gremiales, le dijeron que el avance de esta modalidad “no fue presentada oficialmente a la para Intersindical y que el Ministerio avanza sobre la modalidad incumpliendo repetidamente los acuerdos paritarios, poniendo en riesgo la estabilidad laboral, esto en virtud del Art. Nº 11 del Convenio para la ampliación de las horas de clase entre el Ministerio de Educación de la Nación y el Ministerio de Educación de la Provincia”.

En este punto le recordaron a Centurión que por las pausas que han tenido en las reuniones de paritarias, aún no se ha resuelto el muy enunciado tema de las horas cátedra/horas reloj.

Paritaria salarial

Por último, indudablemente que se debatió sobre la cuestión salarial y al respecto, en la nota que enviaron a la cartera educativa, con todos los reclamos, los gremios marcaron que “exigen que en Agosto, con una inflación de Julio superando al 41%, se adelante la cláusula de revisión” . Y es allí donde la misiva cierra con la advertencia que se “analizan medidas de acción directa”.

Ahora habrá que esperar no solo la respuesta del ministerio sino los próximos pasos de lo que dio en llamar una convocatoria a todos los sectores para debatir lo que ahora se dio en llamar la reforma educativa.