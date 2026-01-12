La madre de Nahuel Gallo teme que su hijo sea el último en ser liberado

La situación del gendarme catamarqueño Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024, continúa generando profunda preocupación en Catamarca. Su madre, Griselda Heredia, manifestó este lunes su angustia ante la ausencia total de información oficial sobre el estado y el futuro de su hijo, aun cuando el régimen venezolano anunció recientes liberaciones de detenidos.

"Estamos con una incertidumbre y unos nervios totales. No tenemos ninguna confirmación de nada", expresó Heredia, quien aseguró que los anuncios de excarcelaciones lejos de traer alivio incrementan la desesperación de las familias que aguardan noticias de sus seres queridos.

Según relató, las liberaciones se realizan de manera parcial y sin criterios claros, mientras familiares permanecen en vigilia en las inmediaciones del penal Rodeo 1. "Liberan por tandas mientras hay gente afuera sin comer, sin saber cómo están nuestros detenidos. Es una situación más fea de la que ya estábamos viviendo", afirmó.

Heredia subrayó que, pese a las expectativas de que las últimas excarcelaciones incluyeran a extranjeros detenidos en ese centro, no hubo novedades sobre Nahuel Gallo. En ese contexto, cuestionó el trasfondo político de las decisiones y apuntó directamente a figuras del poder venezolano. "El que está mandando es Diosdado Cabello. Es evidente. Si todos son inocentes, ¿por qué no los liberan a todos juntos? ¿Por qué salen de a tres, de a diez, por nacionalidad?", se preguntó.

Ante la consulta sobre si considera que Cabello tiene control directo sobre lo que ocurre en el penal, fue contundente: "Es muy evidente lo que está pasando. Si ya no está Maduro, ¿por qué no sale la orden de liberar a todos los presos políticos y a los venezolanos también?".

En cuanto al accionar del Estado argentino, la madre del gendarme indicó que mantiene contacto tanto con autoridades nacionales como provinciales, aunque sin resultados concretos. Señaló que desde Cancillería le informaron que "están trabajando" y mencionó negociaciones internacionales vinculadas a Estados Unidos. "Trump es el que está haciendo todo en las negociaciones", afirmó, y recordó que no existe ningún tipo de comunicación con su hijo desde el día de su detención.

Heredia destacó el acompañamiento del gobernador de Catamarca y de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, aunque admitió que la respuesta oficial sigue siendo la misma: "Hay que dejarlos trabajar y ver qué pasa".

En uno de los tramos más duros de su testimonio, expresó el temor que la acompaña desde hace semanas. "Un país entero lo está pidiendo. Eso hace que lo vean como alguien importante para negociar. Va saliendo gente y Nahuel queda. Mi intuición de mamá me dice que va a ser el último", sostuvo, visiblemente conmovida.

Finalmente, reconoció que no tuvo contacto con organismos de derechos humanos, pero apeló a la esperanza. "Ojalá me equivoque y mañana estemos desayunando con Nahuel en Buenos Aires. Es lo único que queremos como familia", concluyó.