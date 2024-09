La mamá de María Andrea será querellante en la causa

La joven andalgalense se mantiene en estado crítico según los últimos informes médicos y en el medio la familia comienza a buscar justicia por esta tragedia vial. Por eso en nombre de la madre de María Andrea Larcher, la Dra. María Laura Carrizo, declaró en medios cordobeces que aunque aún no pudo mantener contacto con el fiscal de la causa, sí ya adelantó que hay intención de constituirse en querrellantes.

Carrizo, quien se reconoció como amiga de la madre de la joven, indicó que la instrucción se tiene de momento es presentarse, acompañar y estar al tanto de lo que vaya trabajando el fiscal. Comenzó luego “la mamá no está viendo las noticias, no está al tanto de los videos que circulan y no quiere saber de eso. Ella no quiere conocer sobre eso y es super respetable eso”.

La abogada luego admitió que el letrado a cargo de la defensa de Cristian Pacha se puso a disposición pero remarcó que la jovencita no necesita nada mientras que la madre se encuentra contenida. En este sentido recordemos, tal como lo adelantó La Unión, que la mamá tiene la cobertura del hotel y la comida dada por OSEP y que esta organismo ya aseguró la disponibilidad de la protésis para María Andrea, para el momento en que ella pueda acceder tener este procedimiento.

Al respecto la abogada indicó que el acceso a esta protesis será en el momento que la paciente esté más estable. Al señalar esto detalló en cuanto a las lesiones, que además de la aputación de uno de sus pies, la joven tiene comprometida otra de sus piertas, tiene además fractura de clavicula y en uno de sus brazos, entre otras lesiones de consideración.